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    Amazon unter Druck: Flugzeugunglück, Fußballrechte und FTC-Klage

    Amazon unter Druck: Flugzeugunglück, Fußballrechte und FTC-Klage
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    **Amazon im Fokus: Flugzeugunglück, Streamingrechte und Wettbewerbsklage**

    Amazon steht derzeit in mehreren unterschiedlichen Zusammenhängen im öffentlichen Fokus. Im Mittelpunkt steht zunächst der tödliche Unfall eines Amazon-Frachtflugzeugs am Flughafen Miami im US-Bundesstaat Florida. Nach Angaben des örtlichen Sheriff-Büros saßen alle fünf Todesopfer in einem Kleinbus, mit dem die Maschine kollidierte. Der Van gehörte einer Reinigungsfirma, die für Fluggesellschaften arbeitet, und war mit insgesamt sieben Menschen besetzt. Die Verstorbenen waren zwischen 47 und 75 Jahre alt. Fünf weitere Personen wurden verletzt.

    Das Flugzeug war am Sonntagnachmittag bei der Landung über die Start- und Landebahn hinausgeschossen. Anschließend prallte es zunächst mit dem Kleinbus auf dem Flughafengelände und danach mit einem weiteren Auto außerhalb des Flughafens zusammen. Dabei durchbrach die Maschine einen Zaun und geriet in Brand. Wie viele Menschen sich in dem zweiten Fahrzeug befanden, war zunächst unklar. An Bord des Frachtflugzeugs waren zwei Crewmitglieder. Die Maschine absolvierte an diesem Tag bereits ihren dritten Flug: von Cincinnati nach Miami, weiter nach San Juan in Puerto Rico und anschließend zurück nach Florida.

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    Die Unfallursache ist bislang nicht bekannt. Ermittler der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB sicherten die Flugschreiber und wollten diese in der Behördenzentrale auswerten. In den kommenden Tagen soll ein Expertenteam die Unfallstelle untersuchen. Zunächst hatte jedoch die Bergung der Leichen Priorität. Zudem mussten ausgelaufener Treibstoff entfernt und weitere Treibstoffmengen aus dem Flugzeug abgepumpt werden. Der Flughafen stellte den Betrieb vorübergehend ein; am Montag waren Teile der Start- und Landebahnen wieder nutzbar. Wegen eines Feiertags waren besonders viele Reisende unterwegs.

    Parallel dazu baut Amazon seine Rolle im Sportstreaming aus. In Deutschland wird die Champions League künftig fast vollständig von DAZN übertragen. Amazon Prime Video zeigt seinen Kunden jeweils dienstags das Topspiel. Für die vollständige Auswahl benötigen Fußballfans daher zwei kostenpflichtige Abonnements. Das Finale sowie Zusammenfassungen im frei empfangbaren Fernsehen bleiben Ausnahmen. Das ZDF fasst die Spieltage mittwochs spätabends zusammen und besitzt die Rechte am Endspiel.

    Darüber hinaus sieht sich Amazon in den USA mit einer Wettbewerbsklage konfrontiert. Die US-Wettbewerbsbehörde FTC und 22 Bundesstaaten werfen dem Konzern vor, Werbeauktionen manipuliert und über Jahre künstlich verteuert zu haben. Amazon soll teils das volle Höchstgebot verlangt haben, obwohl nach dem eigenen Auktionsprinzip nur ein geringfügig höherer Betrag als das zweithöchste Gebot fällig gewesen wäre. Zudem steht der Vorwurf im Raum, fiktive Bieter eingesetzt zu haben. Der Konzern könnte dadurch zusätzliche Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe erzielt haben.



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    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 252,4USD auf Nasdaq (10. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




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