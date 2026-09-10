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    EU erlaubt 400-Millionen-Hilfe: Sanofi baut Insulinwerk in Frankfurt

    EU erlaubt 400-Millionen-Hilfe: Sanofi baut Insulinwerk in Frankfurt
    Foto: Jan Woitas - dpa

    ### EU erlaubt 400-Millionen-Euro-Hilfe für Sanofi-Insulinwerk in Frankfurt

    Deutschland darf den Arzneimittelhersteller Sanofi mit bis zu 400 Millionen Euro unterstützen, um die Versorgung mit Insulin in Europa abzusichern. Die EU-Kommission genehmigte die Beihilfe nach einer Prüfung der möglichen Wettbewerbswirkungen. Sanofi-Aventis Deutschland könne mit den staatlichen Mitteln für seine Nettokosten entschädigt werden, teilte die Brüsseler Behörde mit.

    Die Förderung ist an umfangreiche Verpflichtungen geknüpft. Sanofi muss bis Ende 2032 am Standort Frankfurt-Höchst eine neue Insulinproduktionsanlage errichten. Bis Ende 2042 soll dort jährlich mindestens 1,1 Tonnen Insulin hergestellt werden. Zusätzlich verpflichtet sich das Unternehmen, eine Tonne pharmazeutischer Insulinwirkstoffe zu lagern. Im Fall eines Versorgungsengpasses sollen die europäischen Märkte bevorzugt beliefert werden.

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    Für die EU-Kommission hat das Projekt strategische Bedeutung. Nach ihren Angaben ist der Frankfurter Standort die einzige Produktionsstätte für Humaninsulin im Europäischen Wirtschaftsraum und eine von insgesamt nur zwei Insulinproduktionsstätten in der Region. Ohne die staatliche Unterstützung hätte Sanofi den deutschen Standort nach eigener Darstellung geschlossen. Europa wäre dadurch bei bestimmten Insulinprodukten stärker auf Importe aus Drittstaaten angewiesen gewesen.

    Insulin ermöglicht die Aufnahme von Glukose aus dem Blut in die Körperzellen. Menschen mit Diabetes benötigen das Hormon je nach Krankheitsbild entweder dauerhaft oder zeitweise. Neben gentechnisch hergestelltem Humaninsulin kommen auch leicht veränderte Insulinanaloga zum Einsatz. Die Vereinbarung mit Sanofi soll daher nicht nur die industrielle Produktion, sondern auch die Krisenfestigkeit der Versorgung stärken.

    Der französische Pharmakonzern hatte bereits 2024 angekündigt, bis 2029 rund 1,3 Milliarden Euro in eine moderne Anlage in Frankfurt zu investieren. Sie soll die bestehenden Produktionsanlagen ersetzen. Mehrere hundert Fachkräfte sollen dort künftig beschäftigt werden. Ermöglicht wird die Investition durch das Zusammenspiel von Bundesregierung, hessischer Landesregierung und Stadt Frankfurt. Die Genehmigung aus Brüssel galt als letzte wesentliche Hürde.

    Für den Wirtschaftsstandort Frankfurt und Hessen ist die Entscheidung ebenfalls relevant. Nach Unternehmensangaben arbeiten am Standort rund 6.500 Menschen. Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef wertete die Genehmigung als klares Bekenntnis zum Pharmastandort. Angesichts zuletzt gescheiterter Investitionsprojekte sei er erleichtert, dass die geplante Milliardeninvestition nun umgesetzt werden könne. Die EU-Auflagen verbinden damit industriepolitische Förderung und Versorgungssicherheit.



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