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    Beiersdorf kauft weiter eigene Aktien – Deutsche Bank rät zum Verkauf

    Beiersdorf kauft weiter eigene Aktien – Deutsche Bank rät zum Verkauf
    Foto: Beiersdorf AG

    **Beiersdorf kauft weiter eigene Aktien zurück – Deutsche Bank wird pessimistischer**

    Beiersdorf setzt sein Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 fort. Wie der Hamburger Konsumgüterkonzern in seiner 18. Zwischenmeldung mitteilte, wurden zwischen dem 31. August und dem 4. September insgesamt 317.916 eigene Aktien erworben. Die Transaktionen erfolgten im Auftrag des Unternehmens über ein Kreditinstitut an den Handelsplätzen Xetra, Tradegate Exchange, Cboe Europe Equities und Aquis Exchange.

    Der Rückkauf erstreckte sich über fünf Handelstage und fand zu deutlich rückläufigen Kursen statt. Am 31. August zahlte Beiersdorf je nach Handelsplatz im Durchschnitt rund 79,64 bis 79,84 Euro je Aktie. Am 4. September lagen die gewichteten Durchschnittskurse dagegen nur noch zwischen 75,99 und 76,05 Euro. Über alle gemeldeten Käufe hinweg bewegte sich das Kursniveau damit innerhalb einer Handelsspanne von rund 76 bis 80 Euro.

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    Seit dem Start der ersten Tranche am 6. Mai 2026 summieren sich die Rückkäufe bis einschließlich 4. September auf 1.485.967 Aktien. Beiersdorf hatte den Beginn des Programms im Mai angekündigt und die erste Tranche mit einer Mitteilung vom 20. August ausgeweitet. Angaben zum finanziellen Gesamtvolumen oder zu einem abschließenden Umfang des Programms enthält die aktuelle Zwischenmeldung nicht. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen stellt der Konzern auf seiner Investor-Relations-Internetseite bereit.

    Der Aktienrückkauf fällt in eine Phase zunehmender Skepsis am Kapitalmarkt. Deutsche Bank Research stufte Beiersdorf von „Hold“ auf „Sell“ herab. Das Kursziel blieb unverändert bei 70 Euro. Analyst Tom Sykes begründete die negativere Einschätzung mit dem schwierigen Umfeld für europäische Konsumgüterhersteller. Deren Aktien seien im Verhältnis zum Gesamtmarkt so niedrig bewertet wie seit 18 Jahren nicht mehr. Gleichwohl könnten die Konsumentengeldbörsen dem Wirtschaftswachstum nach Einschätzung des Analysten voraussichtlich auch künftig nicht vollständig folgen.

    Dies dürfte die Gewinne und Bewertungen der Branche zusätzlich belasten. Beiersdorf sei insgesamt „klar verwundbar“, schrieb Sykes. Der Analyst reduzierte seine Ergebnisschätzungen für den Konzern deutlich und liegt für 2026 und 2027 nun auf dem Niveau der Konsensprognosen. Als einzigen Kaufwert unter den von ihm beobachteten Branchenunternehmen empfiehlt er weiterhin Henkel. Der Düsseldorfer Konzern sei weniger abhängig von der Entwicklung des Ölpreises als andere Konsumgüterhersteller.

    Damit stehen dem laufenden Rückkaufprogramm kurzfristig wachsende Bewertungs- und Ergebnissorgen gegenüber.



    Beiersdorf

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    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 74,53EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.




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