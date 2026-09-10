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    DocMorris senkt Zinskosten und Verwässerung mit neuer Wandelanleihe

    DocMorris senkt Zinskosten und Verwässerung mit neuer Wandelanleihe
    Foto: Zur Rose Group AG

    **DocMorris refinanziert Wandelanleihe und reduziert potenzielle Verwässerung**

    DocMorris hat am 9. September 2026 eine neue Wandelanleihe mit einem Volumen von rund 100 Millionen Schweizer Franken erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Die vorrangige, unbesicherte Anleihe wird von der niederländischen Finanzierungstochter DocMorris Finance B.V. ausgegeben und von der DocMorris AG garantiert. Das Papier soll am 16. März 2031 zum Nennwert zurückgezahlt werden, sofern es nicht zuvor gewandelt, zurückgekauft oder vorzeitig getilgt wird.

    Mit den Erlösen will der Online-Apotheken- und Telemedizinanbieter vor allem Teile der ausstehenden Wandelanleihe 2028 zurückkaufen. Diese hat derzeit ein Nominalvolumen von 49,6 Millionen Franken und wäre im August 2028 fällig. Der Rückkauf erfolgt bilateral mit ausgewählten Anleihegläubigern und soll gemeinsam mit der neuen Emission abgewickelt werden. Ein zusätzlicher Erlös von rund zehn Millionen Franken ist für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.

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    Die Transaktion verändert die Finanzierungsstruktur zugunsten längerer Laufzeiten und niedrigerer Finanzierungskosten. Der Kupon der neuen Anleihe beträgt lediglich 1,5 Prozent und wird halbjährlich nachträglich gezahlt. Damit liegt er deutlich unter dem Kupon von 3,0 Prozent der bestehenden Wandelanleihe 2028. Zugleich verlängert DocMorris die Laufzeit der refinanzierten Verbindlichkeiten um rund 2,6 Jahre.

    Auch die potenzielle Verwässerung für Aktionäre soll sinken. Während der bisherigen Wandelanleihe bei einer Umwandlung bis zu 7,6 Millionen Aktien zugrunde lagen, sind es bei der neuen Anleihe 7,0 Millionen Aktien. Zudem liegt der anfängliche Wandlungspreis 32,5 Prozent über dem Referenzkurs der DocMorris-Aktie. Dieser wird aus dem volumengewichteten Durchschnittskurs der drei Handelstage vom 9. bis zum 11. September berechnet. Die endgültige Emissionsgrösse wird auf Basis des finalen Wandlungspreises festgelegt.

    Nach Unternehmensangaben war die Platzierung deutlich überzeichnet. DocMorris wertet die hohe Nachfrage als Beleg für die Akzeptanz der verbesserten Konditionen. Eine vorzeitige Rückzahlung durch die Emittentin ist ab dem 7. Oktober 2029 möglich, sofern die Aktie bestimmte Kursbedingungen erfüllt oder weniger als 15 Prozent des ursprünglichen Anleihevolumens ausstehen.

    Die Abwicklung der neuen Anleihe und der Rückkäufe ist für den 16. September 2026 vorgesehen. Die Transaktion richtet sich ausschliesslich an professionelle Investoren in der Schweiz sowie an qualifizierte Anleger ausserhalb der Schweiz. Begleitet wurde sie von BofA Securities und UBS Europe als globale Koordinatoren und gemeinsame Bookrunner.

    DocMorris beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende und erzielte 2025 mit mehr als zwölf Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von 1,186 Milliarden Franken. Die nächsten Unternehmensupdates sind für den 15. Oktober und den 12. November 2026 angekündigt.



    DocMorris AG (ex zur Rose)

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    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0
    DocMorris AG (ex zur Rose) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 11,43EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.




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