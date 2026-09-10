Ottobock unter Druck: Erbfall verändert Stimmrechte, Russland-Klage

Die Zurechnung erfolgt aufgrund einer Testamentsvollstreckung. Hintergrund ist der Tod des Unternehmers Klaus-Michael Kühne am 23. August 2026. Am 31. August wurde die FROMER Services GmbH als Willensvollstreckerin eingesetzt, um den Nachlass zu verwalten und entsprechend den testamentarischen beziehungsweise gesetzlichen Vorgaben aufzuteilen. In der veröffentlichten Beteiligungskette erscheint neben Stähelin und der FROMER Services GmbH die Kühne Holding AG als Aktionärin mit einem Stimmrechtsanteil von 3,47 Prozent.

Beim Prothesenhersteller Ottobock hat sich die Aktionärsstruktur infolge eines Erbfalls verändert. Wie das Unternehmen am 9. September 2026 mitteilte, werden dem Schweizer Unternehmer Dr. Thomas Stähelin künftig 3,47 Prozent der Stimmrechte an der Ottobock SE & Co. KGaA zugerechnet. Dies entspricht 2.218.939 Aktien. Finanzinstrumente, die zusätzliche Stimmrechte vermitteln könnten, hält Stähelin den Angaben zufolge nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Meldung ist vor allem im Zusammenhang mit der Nachlassregelung und der formalen Transparenzpflicht nach dem Wertpapierhandelsgesetz zu sehen. Sie enthält keine Hinweise auf einen regulären Aktienkauf oder -verkauf. Die Gesamtzahl der Stimmrechte bei Ottobock beläuft sich auf 63.990.151.

Parallel dazu sieht sich Ottobock mit einer Klage wegen seines Wertpapierprospekts konfrontiert. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) kritisiert die Darstellung des Russlandgeschäfts in dem Prospekt. Nach Angaben der Aktionärsvereinigung soll geklärt werden, ob die Ausführungen in ihrer Gesamtheit ein ausreichend vollständiges Bild der geschäftlichen Aktivitäten in Russland vermittelt haben. Das Landgericht Göttingen prüft derzeit, welches Gericht für die sogenannte Prospekthaftungsklage zuständig ist. Die DSW führt das Verfahren nach eigenen Angaben über ein Mitglied.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem die staatlichen Beschaffungsstrukturen in Russland sowie die Rolle des russischen Sozialversicherungsfonds. Ottobock betont seit Längerem, kein Geschäft mit dem russischen Militär zu betreiben. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück und erklärte, die Klageschrift liege bislang nicht vor. Zugleich bekräftigte Ottobock uneingeschränkt die Integrität seines Wertpapierprospekts und sämtlicher weiterer Kapitalmarktveröffentlichungen. Der Prospekt war im Oktober von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt worden.

Ottobock war Anfang Oktober 2025 an die Börse gegangen. Seither belasteten wiederholte Diskussionen über das Russlandgeschäft und die Prospektangaben den Aktienkurs. Zuletzt berichtete das Unternehmen von einer erhöhten Nachfrage aus Russland und der Ukraine, betonte jedoch, dass dieses Geschäft nur einen kleinen Anteil am gesamten Europa-Geschäft ausmache.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 56,90EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.