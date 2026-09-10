Ölpreis-Schock setzt Bundesanleihen unter Druck – EZB vor Zinsentscheid

Am Dienstag setzte eine leichte Erholung ein. Der Bund-Future gewann 0,18 Prozent und stieg auf 122,01 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Papiere auf 3,36 Prozent zurückging. Marktbewegende Konjunkturdaten standen an diesem Tag nicht auf der Agenda. Die Anleger richteten ihren Blick stattdessen zunehmend auf die anstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Angesichts der weiterhin hohen Inflation wurde an den Märkten überwiegend mit einer Anhebung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind im Wochenverlauf deutlich unter Druck geraten. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel zunächst um 0,30 Prozent auf 121,78 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 3,38 Prozent. Damit bewegte sie sich nur knapp unter dem am Mittwoch zuvor erreichten Höchststand von 3,39 Prozent – dem höchsten Niveau seit mehr als 15 Jahren.

Politische Entwicklungen in Deutschland spielten ebenfalls eine Rolle, blieben für die Anleihemärkte nach Einschätzung von Experten aber von begrenzter Bedeutung. Der Wahlerfolg der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt dürfte die Kurse von Bundes- und Länderanleihen kaum unmittelbar beeinflussen, erklärte Commerzbank-Analyst Rainer Guntermann. Sollte der Wahlausgang überhaupt Auswirkungen haben, seien diese eher negativ. Interne Auseinandersetzungen innerhalb der Bundesregierung könnten die Umsetzung geplanter Reformen im weiteren Jahresverlauf erschweren.

Konjunkturseitig ergaben sich gegenläufige Signale. Der Sentix-Konjunkturindikator für die Eurozone stieg im September den fünften Monat in Folge und erreichte den höchsten Stand seit Februar 2022. Nach Einschätzung der Experten gewinnt der Aufschwung im Euroraum zunehmend an Substanz. Auch Deutschland trug zur Verbesserung bei. Schwache deutsche Industriedaten fanden dagegen kaum Beachtung: Die Produktion des Verarbeitenden Gewerbes sank im Juli wegen eines kräftigen Rückgangs in der Automobilindustrie überraschend.

Am Mittwoch gaben die Anleihekurse erneut deutlich nach. Der Bund-Future fiel um 0,53 Punkte auf 121,23 Punkte, die Rendite zehnjähriger Titel stieg auf 3,43 Prozent. Hauptgrund waren stark steigende Rohölpreise. Der Brent-Preis überschritt erstmals seit Ende 2022 die Marke von 100 US-Dollar je Barrel. Die dadurch wachsenden Inflationsrisiken erhöhten den Druck auf die EZB, ihren geldpolitischen Kurs beizubehalten oder weiter zu verschärfen. Zugleich sorgten geopolitische Spannungen im Nahen Osten für zusätzliche Unsicherheit. Die Märkte warteten daher gespannt auf den Zinsentscheid der EZB sowie auf US-Inflationsdaten, die Hinweise auf den weiteren Kurs der amerikanischen Notenbank liefern dürften.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 121,3EUR auf L&S Exchange (10. September 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.

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