Hornbach-Aktie auf Jahreshoch: Quartalszahlen überraschen positiv

Auslöser für die Kursgewinne waren die robusten Entwicklungen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27. Der Baumarktkonzern steigerte den Nettoumsatz im Zeitraum von Juni bis Ende August um 7,3 Prozent auf 1,8137 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs trotz anhaltenden Kostendrucks um 12,8 Prozent auf 124,6 Millionen Euro. Hornbach verwies auf eine robuste Kundennachfrage sowie einen positiven Kalendereffekt von 1,3 zusätzlichen Verkaufstagen.

Die Aktien der Hornbach Holding haben am Dienstag deutlich zugelegt. Nach der Veröffentlichung überzeugender Quartalszahlen stieg der Kurs in der Spitze um mehr als neun Prozent auf 89,20 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Ende vergangenen Jahres. Zuletzt notierte das Papier noch rund fünf Prozent im Plus bei 86 Euro. Bereits am Montagabend hatten die Aktien im nachbörslichen Handel auf die vorläufigen Geschäftszahlen positiv reagiert und auf Tradegate zeitweise 85 Euro erreicht.

Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen des Marktes. Nach Einschätzung von DZ-Bank-Analyst Thomas Maul lag der Umsatz rund drei Prozent über der Konsensprognose, während das bereinigte Ebit die durchschnittlichen Schätzungen um etwa fünf Prozent übertraf. Die Zahlen könnten daher auf eine nachhaltige Verbesserung des Geschäfts hindeuten. Gleichzeitig stellt sich laut Maul die Frage, ob die starke Entwicklung lediglich durch einen vorübergehenden Nachfrageschub begünstigt wurde. Der besonders heiße Sommer könnte den Absatz von Klimageräten, Ventilatoren und Bewässerungssystemen angekurbelt haben.

Auch auf Sicht der ersten sechs Monate zeigt Hornbach ein solides Wachstum. Der Umsatz erhöhte sich um sechs Prozent auf 3,8162 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebit legte um 4,9 Prozent auf 285,6 Millionen Euro zu. Nach Unternehmensangaben liegt die Entwicklung damit im Rahmen der bisherigen Jahresplanung.

Die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2026/27 bestätigte Hornbach. Der Konzern erwartet weiterhin einen Umsatz auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von 6,4339 Milliarden Euro. Beim bereinigten Ebit wird ein Ergebnis in etwa auf Vorjahreshöhe von 264,7 Millionen Euro angestrebt. Risiken sieht das Unternehmen insbesondere in geopolitischen Unsicherheiten, die sich auf die Konsumstimmung, Einkaufspreise und Logistikkosten auswirken könnten.

Die endgültigen Halbjahreszahlen will Hornbach am 29. September vorlegen. Dann ist auch eine Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren geplant.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 85,15EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.

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