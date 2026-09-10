Dax vor EZB-Entscheidung: Ölpreis belastet – Trend bleibt intakt

Belastet wird die Stimmung vor allem durch die Entwicklung an den Energiemärkten. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg zuletzt wieder in Richtung 102 US-Dollar und näherte sich damit dem Zwischenhoch vom Juli. Der anhaltende Anstieg der Rohölpreise verstärkt die Sorgen vor einem erneuten Inflationsschub. Als wesentlicher Auslöser gelten die geopolitischen Spannungen und die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Energieversorgung. Berichte über Angriffe auf iranische Öltanker erhöhten zusätzlich die Unsicherheit.

Nach dem jüngsten Kursrutsch zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt zunächst eine Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den Dax am Donnerstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start zehn Punkte höher bei 25.586 Zählern. Damit blieb der Leitindex nahezu unverändert. Im bisherigen Wochenverlauf hatte er allerdings rund zwei Prozent eingebüßt und war mit einem Tief von 25.512 Punkten unter seine 50-Tage-Linie gefallen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Mittelpunkt des Börsentages steht daher die Europäische Zentralbank. Sie dürfte am frühen Nachmittag den Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr anheben, voraussichtlich auf 2,5 Prozent. Bereits Mitte Juni hatte die EZB die Zinsen erhöht – erstmals seit September 2023. Die Kombination aus höheren Energiepreisen und einer erwarteten geldpolitischen Straffung sorgt bei Anlegern für Zurückhaltung.

Auch an den Vortagen hatte der Dax keine klare Richtung gefunden. Zeitweise hielt sich der Index knapp oberhalb der Marke von 26.000 Punkten, entfernte sich jedoch weiter von seinem jüngsten Rekordhoch bei 26.618 Zählern. Die internationalen Vorgaben fielen gemischt aus: Technologiewerte in Asien erholten sich, während die steigenden Ölpreise die Risikobereitschaft dämpften.

Das übergeordnete technische Bild bleibt trotz der kurzfristigen Schwäche konstruktiv. Seit dem Tief im Bereich von 14.000 bis 15.000 Punkten hat der Dax eine Folge höherer Hochs und höherer Tiefs ausgebildet. Der Wochenchart signalisiert weiterhin einen intakten Aufwärtstrend. Zugleich liegt der Index nahe dem oberen Bereich seiner bisherigen Bewegung, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung steigt.

Als zentrale Unterstützungszone gilt der Bereich um 25.250 Punkte. Solange diese Marke hält, bleibt die langfristige Aufwärtsstruktur bestehen. Ein Bruch könnte zunächst Rückgänge in Richtung 24.600 bis 24.800 Punkte auslösen. Auf der Oberseite liegt der entscheidende Widerstand zwischen 26.700 und 26.850 Punkten. Erst ein nachhaltiger Wochenschluss darüber würde ein neues Kaufsignal liefern. Derzeit spricht daher mehr für eine Konsolidierung als für eine bestätigte Trendwende.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 25.513PKT auf Ariva Indikation (09. September 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

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