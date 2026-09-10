🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPfizer AktievorwärtsNachrichten zu Pfizer

    Aktie im Check

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pfizer brilliert im Vormonat – wie geht es im September weiter?

    Nach einem beeindruckenden Monatsplus von +13,30 % steht Pfizer im Fokus. Der September dürfte zeigen, ob Käufer am Ball bleiben.

    Aktie im Check - Pfizer brilliert im Vormonat – wie geht es im September weiter?
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Die starke Monatsbewegung im August 2026, mit +13,30 %, hebt Pfizer klar vom Markt ab. Das Momentum wirkt konstruktiv und könnte im September 2026 neue Impulse liefern.

    Relevante Markt- und Unternehmensfaktoren

    Pfizer gehört zu den etablierten Large Caps und verbindet Stabilität mit moderatem Wachstumspotenzial.
    Die Unternehmensgröße ermöglicht eine solide Marktposition, ohne die Flexibilität vollständig einzuschränken.
    Pfizer bewegt sich in einem Umfeld, das sowohl institutionelle Anleger als auch langfristig orientierte Investoren anspricht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Pfizer!
    Long
    26,23€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    29,58€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Pfizer ist der Branche Pharmaindustrie zuzuordnen, die als vergleichsweise defensiv gilt. Das Geschäftsmodell zeichnet sich durch stabile Nachfrage und geringere Konjunkturabhängigkeit aus. Gerade in unsicheren Marktphasen kann diese Branchenstruktur unterstützend wirken. Die Zugehörigkeit zum defensiven Segment sorgt für eine solide Grundlage im operativen Geschäft. Anleger verbinden mit Pharmaindustrie typischerweise Verlässlichkeit und planbare Entwicklung.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Pfizer wird aktuell mit einem KGV von 9,56 bewertet und damit vergleichsweise günstig gehandelt. Die Bewertung deutet darauf hin, dass der Markt die künftigen Erwartungen eher vorsichtig einpreist. Sollte die operative Entwicklung stabil bleiben, könnte sich daraus Bewertungsspielraum ergeben. Das niedrige KGV spricht für eine eher zurückhaltende Markterwartung. Aus Bewertungssicht wirkt die Aktie damit nicht überladen.

    Pfizer weist aktuell eine Dividendenrendite von +6,68 % auf und gehört damit zu den ausschüttungsstärkeren Werten. Eine so hohe Rendite rückt die Aktie klar in den Fokus von Income-Investoren. Gleichzeitig richtet sich der Blick stärker auf die Nachhaltigkeit dieser Ausschüttung. Der Markt beobachtet bei hohen Dividenden besonders genau die Ertrags- und Cashflow-Basis. Die Dividende ist hier ein zentrales Element der Investmentstory.

    Pfizer

    +0,52 %
    -3,55 %
    +4,39 %
    +7,79 %
    +13,28 %
    -24,84 %
    -38,42 %
    -10,91 %
    +612,40 %
    ISIN:US7170811035WKN:852009
    Pfizer direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Pfizer Aktie im September 2026 ein Kauf?

    Pfizer ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe und Biopharmazeutika (u.a. Comirnaty, Eliquis, Ibrance). Starke Position in Onkologie, Impfstoffen und seltenen Erkrankungen. Wichtige Konkurrenten: J&J, Merck & Co., Novartis, Roche, GSK. USPs: mRNA-Kompetenz, breite Pipeline, globale Vertriebs- und Produktionskapazitäten.

    Ob die Pfizer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 29,17$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie im Check Pfizer brilliert im Vormonat – wie geht es im September weiter? Nach einem beeindruckenden Monatsplus von +13,30 % steht Pfizer im Fokus. Der September dürfte zeigen, ob Käufer am Ball bleiben.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     