Steiniger Weg voraus

Damit rückt nun die nächste wichtige Hürde bei 67,58 Euro in den Fokus. Knapp darüber verläuft außerdem der 200-Tage-Durchschnitt. Sollte BMW auch diese beiden Widerstände überwinden, könnte sich die Erholung weiter fortsetzen und daraus eine interessante Einstiegschance für Käufer entstehen.

Einen ersten wichtigen Schritt hat die BMW-Aktie bereits geschafft. Der Kurs durchbrach die obere Begrenzung des zuvor gebildeten Bodenbereichs bei 61,60 Euro, der sich um 56,65 Euro entwickelt hatte. In dieser Woche konnte die Aktie ihre Gewinne sogar bis auf 64,46 Euro ausbauen. Gleichzeitig gelang die Rückkehr über den 50-Tage-Durchschnitt.

Das positive Bild würde sich allerdings deutlich eintrüben, wenn die Aktie wieder unter 60,60 Euro fällt. In diesem Fall könnten Anleger verstärkt ihre Positionen verkaufen. Dadurch würde sich das Abwärtsrisiko erhöhen und ein Rückgang in Richtung 57,38 Euro möglich werden.

Trotz der zuletzt positiven Kursentwicklung ist Vorsicht angebracht. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation des Unternehmens sollte eine mögliche Position nicht zu groß gewählt werden. Die aktuelle Erholung ist zudem zunächst als technische Gegenbewegung auf die zuvor erlittenen Kursverluste einzuordnen und noch nicht als Beleg für eine nachhaltige Trendwende.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 64,00 Euro

Kursziele : 67,58 und 69,31 Euro

Renditechance via DY60U2 : 100 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BMW AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY60U2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,61 - 0,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 56,7411 Euro Basiswert: BMW AG KO-Schwelle: 56,7411 Euro akt. Kurs Basiswert: 62,66 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 69,31 Euro Hebel: 9,97 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN437W Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,68 - 0,70 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 69,5214 Euro Basiswert: BMW AG KO-Schwelle: 69,5214 Euro akt. Kurs Basiswert: 62,66 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,96 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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