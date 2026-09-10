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    BMW

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    Steiniger Weg voraus

    Einen ersten wichtigen Schritt hat die BMW-Aktie bereits geschafft. Der Kurs durchbrach die obere Begrenzung des zuvor gebildeten Bodenbereichs bei 61,60 Euro, der sich um 56,65 Euro entwickelt hatte. In dieser Woche konnte die Aktie ihre Gewinne sogar bis auf 64,46 Euro ausbauen. Gleichzeitig gelang die Rückkehr über den 50-Tage-Durchschnitt.

    Damit rückt nun die nächste wichtige Hürde bei 67,58 Euro in den Fokus. Knapp darüber verläuft außerdem der 200-Tage-Durchschnitt. Sollte BMW auch diese beiden Widerstände überwinden, könnte sich die Erholung weiter fortsetzen und daraus eine interessante Einstiegschance für Käufer entstehen.

    Das positive Bild würde sich allerdings deutlich eintrüben, wenn die Aktie wieder unter 60,60 Euro fällt. In diesem Fall könnten Anleger verstärkt ihre Positionen verkaufen. Dadurch würde sich das Abwärtsrisiko erhöhen und ein Rückgang in Richtung 57,38 Euro möglich werden.

    Trotz der zuletzt positiven Kursentwicklung ist Vorsicht angebracht. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation des Unternehmens sollte eine mögliche Position nicht zu groß gewählt werden. Die aktuelle Erholung ist zudem zunächst als technische Gegenbewegung auf die zuvor erlittenen Kursverluste einzuordnen und noch nicht als Beleg für eine nachhaltige Trendwende.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order : 64,00 Euro

    Kursziele : 67,58 und 69,31 Euro

    Renditechance via DY60U2 : 100 Prozent

    Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    BMW AG (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 64,46 // 65,50 // 66,84 // 67,58 Euro
    Unterstützungen: 61,18 // 59,94 // 58,80 // 57,38 Euro
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DY60U2 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 0,61 - 0,63 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 56,7411 Euro Basiswert: BMW AG
    KO-Schwelle: 56,7411 Euro akt. Kurs Basiswert: 62,66 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 69,31 Euro
    Hebel: 9,97 Kurschance: + 100 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DN437W Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 0,68 - 0,70 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 69,5214 Euro Basiswert: BMW AG
    KO-Schwelle: 69,5214 Euro akt. Kurs Basiswert: 62,66 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 8,96 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    BMW Steiniger Weg voraus Einen ersten wichtigen Schritt hat die BMW-Aktie bereits geschafft. Der Kurs durchbrach die obere Begrenzung des zuvor gebildeten Bodenbereichs bei 61,60 Euro, der sich um 56,65 Euro entwickelt hatte. In dieser Woche konnte die Aktie ihre Gewinne …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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