Erste Anzeichen einer Trendwende

Bereits in der zweiten Augusthälfte hatte der Euro Stoxx 50 den seit Ende März bestehenden Aufwärtstrend verlassen. Zuvor war es dem Index jedoch gelungen, das Niveau des 200 % Fibonacci-Extension-Retracements bei 6.487 Punkten erfolgreich zu erreichen. Deshalb war zunächst davon ausgegangen worden, dass es sich lediglich um eine normale und gesunde Korrektur bis zum 50-Tage-Durchschnitt handelt.

Noch wichtiger ist allerdings die Entwicklung seit den Rekordständen. Die bisherige Korrektur verläuft in fünf klar erkennbaren Wellen. Eine solche Struktur wird in der technischen Analyse als Impulsbewegung interpretiert und spricht dafür, dass der Abwärtsdruck noch nicht beendet sein könnte.

Mit dem gestrigen Kursrückgang hat sich das Bild allerdings deutlich eingetrübt. Die Entwicklung spricht nun stärker für eine fünfwellige Abwärtsbewegung.

Kurzfristig dürfte der Verkaufsdruck deshalb in Richtung der alten Rekordstände aus Anfang des Jahres bei 6.199 Punkten anhalten. Dort wird zunächst eine wichtige Unterstützung erwartet. Sollte der Euro Stoxx 50 an dieser Marke stabilisieren, wäre anschließend eine technische Erholung in Richtung des 50-Tage-Durchschnitts bei 6.364 Punkten möglich.

Für Anleger wäre eine solche Erholung allerdings nicht automatisch ein Zeichen für eine nachhaltige Trendwende nach oben. Denn gleichzeitig würde sich dadurch die gesamte Kursentwicklung seit Mitte Juni als Schulter-Kopf-Schulter-Formation herausstellen. Dabei handelt es sich um ein klassisches charttechnisches Muster, das häufig auf einen bevorstehenden Trendwechsel nach unten hindeutet.

Damit wird die Marke von 6.500 Punkten besonders wichtig. Nur wenn der Euro Stoxx 50 schnell wieder über diese Marke steigt, könnte das zunehmend negative Szenario noch abgewendet werden. In diesem Fall wären auch neue Rekordstände wieder möglich.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 6.199 Punkte

Kursziel : 6.073 Punkte

Renditechance via DN2L41 : 40 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

EuroStoxx 50-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU98UX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,80 - 5,81 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.729,116 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50-Index KO-Schwelle: 5.729,116 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.311,57 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,86 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2L41 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 5,74 - 5,75 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.872,926 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50-Index KO-Schwelle: 6.872,926 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.311,57 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 6.073 Punkte Hebel: 10,98 Kurschance: + 40 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.