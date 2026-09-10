Almonty Industries, Micronics Japan & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
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? Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
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|Copper One Resources
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|Infineon Technologies
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|GameStop
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|International Seaways
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|RENK Group
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? Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
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|Almonty Industries
|66
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|Rheinmetall
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|Atos Group
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|Evotec
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? Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
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|Micronics Japan
|+7,80 %
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|Ocugen
|+6,09 %
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|Cadiz
|+3,45 %
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|MiniMax Group
|-6,02 %
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|Weichai Power (H)
|-6,13 %
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|American Eagle Outfitters
|-9,22 %
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Copper One Resources
Wochenperformance: +47,47 %
Wochenperformance: +47,47 %
Platz 1
Infineon Technologies
Wochenperformance: +1,83 %
Wochenperformance: +1,83 %
Platz 2
GameStop
Wochenperformance: +4,61 %
Wochenperformance: +4,61 %
Platz 3
International Seaways
Wochenperformance: -0,17 %
Wochenperformance: -0,17 %
Platz 4
RENK Group
Wochenperformance: -7,18 %
Wochenperformance: -7,18 %
Platz 5
BYD
Wochenperformance: -7,37 %
Wochenperformance: -7,37 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: +3,95 %
Wochenperformance: +3,95 %
Platz 7
Rheinmetall
Wochenperformance: -9,17 %
Wochenperformance: -9,17 %
Platz 8
Atos Group
Wochenperformance: -3,83 %
Wochenperformance: -3,83 %
Platz 9
Evotec
Wochenperformance: -4,85 %
Wochenperformance: -4,85 %
Platz 10
sino
Wochenperformance: +13,27 %
Wochenperformance: +13,27 %
Platz 11
Silber
Wochenperformance: +2,71 %
Wochenperformance: +2,71 %
Platz 12
Micronics Japan
Wochenperformance: +11,54 %
Wochenperformance: +11,54 %
Platz 13
Ocugen
Wochenperformance: -19,43 %
Wochenperformance: -19,43 %
Platz 14
Cadiz
Wochenperformance: +4,65 %
Wochenperformance: +4,65 %
Platz 15
MiniMax Group
Wochenperformance: -15,03 %
Wochenperformance: -15,03 %
Platz 16
Weichai Power (H)
Wochenperformance: +0,94 %
Wochenperformance: +0,94 %
Platz 17
American Eagle Outfitters
Wochenperformance: -7,40 %
Wochenperformance: -7,40 %
Platz 18
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