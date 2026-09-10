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    Symrise kauft weiter eigene Aktien – Flossbach rutscht unter 3 Prozent

    Symrise kauft weiter eigene Aktien – Flossbach rutscht unter 3 Prozent
    Foto: Symrise

    **Symrise kauft weitere eigene Aktien zurück – Flossbach von Storch unterschreitet Drei-Prozent-Schwelle**

    Die Symrise AG hat ihr im Februar gestartetes Aktienrückkaufprogramm in der vergangenen Woche fortgesetzt. Zwischen dem 31. August und dem 4. September 2026 erwarb der Duft- und Geschmackstoffhersteller insgesamt 143.000 eigene Aktien. Dafür wurden rund 13,16 Millionen Euro aufgewendet. Der gewichtete Durchschnittspreis lag bei 91,9931 Euro je Aktie.

    Die Rückkäufe erfolgten ausschließlich über Börsen und multilaterale Handelssysteme. Beauftragt war ein Kreditinstitut im Namen von Symrise. Gehandelt wurde an den Plattformen AQEU, CEUX, TQEX und Xetra (XETA). Den größten Anteil der Transaktionen wickelte Symrise an jedem der fünf Handelstage über Xetra ab.

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    Am 31. August kaufte das Unternehmen insgesamt 28.000 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von rund 92,68 Euro. Am 1. September waren es 28.000 Aktien zu durchschnittlich 93,13 Euro. In den folgenden Tagen sank das Kursniveau: Am 2. September erwarb Symrise 28.000 Aktien zu durchschnittlich 92,17 Euro, am 3. September weitere 30.000 Stück zu 91,38 Euro. Den Abschluss der Wochenkäufe bildeten 29.000 Aktien am 4. September zu einem Durchschnittspreis von 90,72 Euro.

    Seit dem Start des Rückkaufprogramms am 2. Februar 2026 summiert sich die Zahl der erworbenen Aktien damit auf 3.799.718 Stück. Das entspricht nach Unternehmensangaben einem Anteil von rund 2,72 Prozent des Grundkapitals. Die aktuelle Zwischenmeldung ist die 30. Mitteilung im Rahmen des Programms. Symrise verweist für detaillierte Angaben zu den einzelnen Geschäften auf seine Investor-Relations-Website.

    Parallel dazu hat die Symrise AG eine Veränderung im Aktionärskreis veröffentlicht. Die Flossbach von Storch SE meldete, dass ihr Stimmrechtsanteil am 3. September unter die gesetzliche Schwelle von drei Prozent gefallen ist. Der Anteil sank von zuletzt 3,01 Prozent auf 2,997081948871 Prozent. Das entspricht 4.189.083 Stimmrechten bei insgesamt 139.772.054 Stimmrechten.

    Die Beteiligung wird vollständig zugerechnet und nicht direkt von der Flossbach von Storch SE gehalten. Als Teil der Zurechnungskette nennt die Mitteilung die Flossbach von Storch Invest S.A. Instrumente wie Optionen oder andere meldepflichtige Finanzinstrumente hält der Mitteilung zufolge die Gesellschaft nicht. Die Meldung wurde am 8. September 2026 veröffentlicht und erfolgte nach den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes.



    Symrise

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    Symrise direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 88,50EUR auf Tradegate (10. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.




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