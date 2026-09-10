BNP knackt 5%-Marke bei flatexDEGIRO – UBS-Anteil schwankt

BNP Paribas Asset Management Europe mit Sitz in Paris meldete zum Stichtag 4. September einen Gesamtstimmrechtsanteil von 5,07 Prozent an flatexDEGIRO. Die Beteiligung entspricht 5.579.571 Stimmrechten. Davon entfallen 3.639.512 Aktien beziehungsweise 3,30 Prozent auf einen direkten Bestand. Weitere 1.940.059 Stimmrechte oder 1,76 Prozent werden dem Unternehmen zugerechnet. In der vorherigen Meldung hatte der Anteil bei 4,92 Prozent gelegen. Finanzinstrumente mit Stimmrechtscharakter hält BNP Paribas nach eigenen Angaben nicht.

Bei der flatexDEGIRO SE haben sich Anfang September die Stimmrechtsanteile mehrerer institutioneller Investoren verändert. Wie aus mehreren über EQS veröffentlichten Mitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG hervorgeht, überschritt BNP Paribas Asset Management Europe SAS am 4. September 2026 die Schwelle von fünf Prozent. Zugleich bewegte sich der von der UBS Group gemeldete Anteil innerhalb weniger Tage mehrfach über und unter der Drei-Prozent-Marke.

Die Gesamtzahl der Stimmrechte der flatexDEGIRO SE beträgt laut Mitteilung 110.134.548. Die Schwellenberührung resultierte aus dem Erwerb beziehungsweise der Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten. BNP Paribas erklärte zudem, weder von einem anderen Unternehmen beherrscht zu werden noch selbst Unternehmen zu kontrollieren, die Stimmrechte an flatexDEGIRO halten oder zugerechnet bekommen.

Auch die UBS Group AG meldete mehrere Veränderungen. Zum 3. September lag ihr Gesamtanteil bei 3,16 Prozent. Davon entfielen 2,99 Prozent beziehungsweise 3.296.209 Stimmrechte auf zugerechnete Aktien. Hinzu kamen Instrumente im Umfang von 0,16 Prozent. Dazu gehörten Rückforderungsrechte für verliehene Aktien über 123.833 Stimmrechte, Nutzungsrechte an 2.729 Aktien sowie Long-Call-Optionen über 54.724 Stimmrechte mit einem Ausübungszeitraum vom 20. bis 30. Oktober 2026.

Zum 4. September erhöhte sich der UBS-Gesamtanteil auf 3,38 Prozent. Die zugerechneten Stimmrechte stiegen auf 3,21 Prozent beziehungsweise 3.536.982 Aktien, während der Instrumente-Anteil unverändert bei 0,16 Prozent blieb. Bereits zum 7. September fiel der Gesamtanteil wieder auf 3,12 Prozent. Die zugerechneten Stimmrechte beliefen sich zu diesem Zeitpunkt auf 2,96 Prozent beziehungsweise 3.259.403 Aktien. Der Instrumente-Anteil sank leicht auf 0,16 Prozent beziehungsweise 176.506 Stimmrechte.

Die UBS führt in ihren Meldungen verschiedene Gesellschaften ihrer Unternehmensgruppe als Zurechnungskette auf, darunter UBS AG, UBS Asset Management und UBS Switzerland AG. Alle Angaben beziehen sich auf die börsennotierten Aktien der flatexDEGIRO SE mit der ISIN DE000FTG1111.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 34,36EUR auf Tradegate (10. September 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.