AUTO1-Finanzchef Wallentin tritt zurück – CEO übernimmt vorerst

Der Aufsichtsrat befindet sich nach eigenen Angaben bereits in einem fortgeschrittenen Stadium der Suche nach einem Nachfolger. Bis zur Neubesetzung übernimmt Vorstandschef und Mitgründer Christian Bertermann zusätzlich die Verantwortung für die Finanzorganisation. Wie lange diese Übergangslösung bestehen bleibt, teilte das Unternehmen nicht mit.

Berlin – Die AUTO1 Group muss ihre Finanzorganisation neu aufstellen. Finanzvorstand Christian Wallentin hat sein Vorstandsmandat beim Berliner Online-Gebrauchtwagenhändler mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Als Grund nannte das Unternehmen familiäre Gründe. Wallentin verlässt den Vorstand auf eigenen Wunsch, soll der AUTO1 Group jedoch weiterhin als Senior Advisor beratend verbunden bleiben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aufsichtsratschef Hakan Koç würdigte Wallentins Einsatz und Führung in den vergangenen Monaten. Der Aufsichtsrat bedauere zwar dessen Entscheidung, respektiere sie jedoch. Zugleich betonte Koç, das Führungsteam arbeite weiterhin an der Umsetzung der langfristigen Unternehmensziele. Wallentin erklärte, AUTO1 sei gut aufgestellt, um auch in den kommenden Jahren Mehrwert für Kunden und Aktionäre zu schaffen. Er dankte den Beschäftigten für ihr Vertrauen und Verständnis.

Die Personalie fällt in eine für AUTO1 strategisch wichtige Phase. Der Konzern arbeitet unter anderem an der Einführung und Weiterentwicklung von Finanzprodukten. Die US-Investmentbank JPMorgan beließ ihre Einstufung für die Aktie am Mittwoch auf „Overweight“ und das Kursziel bei 37 Euro. Analyst Marcus Diebel schrieb, der Rücktritt komme zu einem wichtigen Zeitpunkt für den Online-Gebrauchtwagenhändler und dürfte Spekulationen auslösen. Investoren könnten befürchten, dass sich die Umsetzung der Unternehmensstrategie bis zur Ernennung eines neuen Finanzchefs verzögert.

Gleichzeitig sieht JPMorgan die Turnaround-Story von AUTO1 weiterhin auf einem guten Weg. Die Bank deutet den Wechsel damit nicht grundsätzlich als Belastung für die operative Entwicklung, verweist aber auf mögliche Unsicherheiten während der Übergangsphase. Entscheidend dürfte sein, wie schnell der Aufsichtsrat einen Nachfolger präsentiert und ob die geplanten Finanzinitiativen ohne Verzögerungen umgesetzt werden.

AUTO1 wurde 2012 gegründet und bezeichnet sich als Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Das Unternehmen ist über die Marken wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com in mehr als 30 Ländern aktiv. Ende 2025 beschäftigte die Gruppe 8.600 Mitarbeiter. Im selben Jahr verkaufte sie 842.000 Fahrzeuge und erzielte einen Umsatz von 8,2 Milliarden Euro.

Seit dem Börsengang im Februar 2021 wird AUTO1 an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Aktie ist im MDAX vertreten.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 20,44EUR auf Tradegate (10. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

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