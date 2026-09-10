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    Euro vor EZB-Entscheid: US-Inflation und Öl als Kurstreiber

    Euro vor EZB-Entscheid: US-Inflation und Öl als Kurstreiber
    Foto: adobe.stock.com

    Der Euro hat sich im betrachteten Zeitraum gegenüber dem US-Dollar weitgehend stabil gezeigt. Zum Wochenauftakt wurde die Gemeinschaftswährung bei rund 1,1617 Dollar gehandelt und lag damit kaum verändert zum Freitagabend. Auch im weiteren Wochenverlauf blieb die Kursbewegung zunächst begrenzt: Am Mittwoch notierte der Euro im frühen Handel bei etwa 1,1634 Dollar. Der Referenzkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) wurde später mit 1,1652 Dollar festgestellt, nachdem er am Vortag noch 1,1614 Dollar betragen hatte.

    Die schwachen Konjunktursignale aus Deutschland konnten dem Euro keine entscheidenden Impulse verleihen. Enttäuschende Daten zur Industrieproduktion blieben am Devisenmarkt ebenso weitgehend folgenlos wie der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag. Zwar war der Euro nach Veröffentlichung der US-Daten kurzfristig unter die Marke von 1,16 Dollar gefallen, hatte sich anschließend jedoch wieder erholt. Ein US-Feiertag sorgte zu Wochenbeginn zusätzlich für ein dünnes Handelsumfeld, da wichtige Impulse aus den Vereinigten Staaten ausblieben.

    Im Fokus der Anleger steht nun vor allem die Geldpolitik. Die Marktteilnehmer richten ihre Aufmerksamkeit auf die bevorstehende EZB-Sitzung und rechnen überwiegend mit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Angesichts der anhaltend hohen Inflation hatten mehrere EZB-Vertreter einen solchen Schritt signalisiert. Nach Einschätzung der Helaba dürfte die Zinserhöhung daher weitgehend eingepreist sein. Offen bleibt hingegen, wie sich die Geldpolitik nach September entwickeln wird. Die Notenbanker wollen sich nicht frühzeitig auf einen festen Zinspfad festlegen.

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    Auch die US-Notenbank Federal Reserve steht im Mittelpunkt der Erwartungen, entscheidet allerdings erst in der folgenden Woche über ihren Kurs. Der robuste US-Arbeitsmarktbericht hat die Spekulationen auf weitere Zinserhöhungen zuletzt wieder verstärkt. Besonders wichtig werden deshalb die für Freitag angekündigten US-Inflationsdaten für August. Sollten sie einen erneut erhöhten Preisdruck zeigen, könnten die Zinserwartungen weiter steigen und den Dollar stützen.

    Ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor sind die Ölpreise. Neue Angriffe am Persischen Golf sowie der Iran-Krieg treiben die Notierungen nach oben. Höhere Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck und erschweren den Notenbanken die geldpolitische Kursbestimmung. Für den Euro bedeutet dies ein Spannungsfeld zwischen erwarteten EZB-Zinsschritten, schwachen europäischen Konjunkturdaten und einer möglicherweise ebenfalls restriktiveren US-Geldpolitik. Zum Wochenbeginn setzte die EZB den Euro-Referenzkurs schließlich unverändert bei 1,1622 Dollar fest.



    EUR/USD

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    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 1,164USD auf Forex (10. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.




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