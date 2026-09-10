Novartis-Aktie unter Druck: Nächster Studienrückschlag nach Pelacarsen

Del-desiran wurde zur Behandlung der Myotonen Dystrophie Typ 1 entwickelt, einer fortschreitenden Erkrankung der Muskeln und weiterer Organe. Für die seltene Krankheit gibt es bislang keine zugelassene Therapie. In der sogenannten Harbor-Studie untersuchte Novartis den Wirkstoff über 54 Wochen an rund 150 Patienten. Als primärer Endpunkt galt die Zeit, die Betroffene benötigten, um eine geballte Hand wieder zu öffnen. Dieser Messwert soll die krankheitstypische Muskelversteifung und die eingeschränkte Beweglichkeit abbilden.

Die Aktien des Schweizer Pharmakonzerns Novartis stehen nach einem weiteren klinischen Rückschlag deutlich unter Druck. Nachdem bereits eine Studie mit dem Herz-Kreislauf-Medikament Pelacarsen gescheitert war, verfehlte nun auch der Wirkstoff Del-desiran in einer Phase-III-Studie sein wichtigstes Ziel. Die Novartis-Aktie fiel am Dienstag auf der Handelsplattform Tradegate zunächst um rund sechs Prozent und weitete die Verluste im Tagesverlauf auf etwa zehn Prozent aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach Angaben des Konzerns zeigte Del-desiran dabei keinen statistisch signifikanten Vorteil gegenüber einem Placebo. Damit wurde das zentrale Studienziel verfehlt. Novartis verwies allerdings auf Hinweise auf eine klinische Wirksamkeit bei sekundären Endpunkten und ergänzenden Analysen, unter anderem bei der Muskelstärke. Die vollständigen Daten sollen nun ausgewertet werden. Anschließend will der Konzern mit den Gesundheitsbehörden über mögliche weitere Schritte beraten.

Für Novartis ist der Rückschlag besonders brisant, weil Del-desiran als wichtigster Bestandteil der zwölf Milliarden US-Dollar teuren Übernahme des US-Biotechunternehmens Avidity Biosciences gilt. Analysten stellen deshalb zunehmend die strategische Logik und den Prüfprozess der Transaktion infrage. Jefferies-Experte Michael Leuchten bezeichnete das Scheitern als ersten wichtigen Prüfstein für die Übernahme. Deutsche Bank Research senkte das Kursziel für Novartis von 140 auf 120 Franken und stufte die Aktie von „Buy“ auf „Hold“ herab. Zwar dürfte Del-desiran wirtschaftlich weniger bedeutend sein als Pelacarsen und in den bisherigen Schätzungen kaum eine Rolle gespielt haben. Dennoch belastet der zweite Rückschlag innerhalb kurzer Zeit das Vertrauen der Anleger.

Novartis hält unterdessen an seiner Prognose eines jährlichen Umsatzwachstums von fünf bis sechs Prozent im Zeitraum 2025 bis 2030 fest. Der Konzern verwies zudem auf weitere Wirkstoffe derselben Medikamentenklasse. Für Del-zota läuft in den USA ein beschleunigtes Zulassungsverfahren, während für Del-brax Gespräche mit der US-Arzneimittelbehörde geplant sind.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 118,9EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.