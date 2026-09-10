Gleichstrom-Boom, ALJO-Deal und Zollstreit: Das bewegt die Märkte

Dabei gehe es nicht um einen Ersatz von Wechselstrom durch Gleichstrom, sondern um hybride Systeme. Wechselstrom werde voraussichtlich das Rückgrat der überregionalen Stromnetze bleiben. Gleichstrom könne jedoch insbesondere innerhalb von Anlagen Vorteile bieten, da Photovoltaik, Batteriespeicher, Elektrofahrzeuge, KI-Rechenzentren und viele Automatisierungssysteme ohnehin mit Gleichstrom arbeiten. Weniger Umwandlungsschritte könnten Energieverluste senken, bestehende Netzanschlüsse besser auslasten und die Integration dezentraler Erzeugung erleichtern.

Die Gleichstromtechnologie dürfte nach Einschätzung von ABB und der Boston Consulting Group (BCG) in den kommenden Jahren deutlich an Bedeutung gewinnen. In einem neuen gemeinsamen Bericht argumentieren die Unternehmen, dass der Ausbau künstlicher Intelligenz, die zunehmende Elektrifizierung und das Wachstum erneuerbarer Energien eine grundlegende Weiterentwicklung der Stromversorgung erfordern.

Als kurzfristig wichtigsten Wachstumstreiber identifizieren ABB und BCG KI-Rechenzentren. Wegen steigender Leistungsdichten stoßen herkömmliche Architekturen zunehmend an Grenzen. Eine Verteilung mit 800 Volt Gleichstrom könnte sich dem Bericht zufolge als Standard für die nächste Generation von KI-Infrastruktur etablieren. Auch Fabriken, Gewerbeimmobilien und langfristig Wohngebäude könnten von Gleichstrom-Subsystemen profitieren. Als zentrale Hürden gelten weniger Sicherheit und Wirtschaftlichkeit als uneinheitliche Standards und fehlende Fachkräfte.

Parallel dazu hat die Beteiligungsgesellschaft PHI Industrial sämtliche Anteile an der Jonuscheit Holding übernommen. Zur Holding gehören der Aluminium-Spezialist ALJO und ALJO Green Energy. Das Unternehmen aus Berne in Niedersachsen beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und beliefert unter anderem Airbus, Volkswagen Nutzfahrzeuge und TKMS. Wachstumspotenzial sieht ALJO vor allem in Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungssektor. Bis 2032 soll die Belegschaft auf etwa 700 Beschäftigte steigen. Die Transaktion ist die erste Investition aus dem neuen PHI Fund IV, der ein Zielvolumen von rund 150 Millionen Euro anstrebt.

Belastet bleibt dagegen das Verhältnis zwischen den USA und Kanada. Kanada hat Gegenzölle von bis zu 50 Prozent auf US-Importe im Wert von 27,6 Milliarden US-Dollar aktiviert. Betroffen sind unter anderem Stahl, Aluminium, Haushaltsgeräte, Agrartechnik und Elektronik. Die USA kündigten ihrerseits weitere Einfuhrverbote für bestimmte kanadische Produkte an.

Deutsche Wirtschaftsverbände sehen in der Eskalation allerdings auch Chancen. Kanada könnte seine Exporte stärker auf Europa ausrichten. Das Handelsvolumen zwischen der EU und Kanada ist seit dem vorläufigen Inkrafttreten des CETA-Abkommens 2017 um 76 Prozent gestiegen. Weitere Potenziale bestehen nach Verbandsangaben bei Handel, Innovation, kritischen Rohstoffen und resilienten Lieferketten.

Aluminium wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 3.322PKT auf Ariva Indikation (09. September 2026, 18:02 Uhr) gehandelt.

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