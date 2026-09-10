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    Hapag-Lloyd nach Kühnes Tod: 73,86 % Stimmrechte, Boenaes wird COO

    Hapag-Lloyd nach Kühnes Tod: 73,86 % Stimmrechte, Boenaes wird COO
    Foto: Marcus Brandt - dpa

    **Hapag-Lloyd: Kühne-Nachlass hält 73,86 Prozent der Stimmrechte – Boenaes wird neuer COO**

    Bei Hapag-Lloyd kommt es nach dem Tod des Großaktionärs Klaus-Michael Kühne zu einer Veränderung bei der Zurechnung der Stimmrechte. Wie die Hamburger Containerreederei am Mittwoch mitteilte, werden dem Schweizer Unternehmer Dr. Thomas Stähelin seit dem 31. August 2026 insgesamt 129,82 Millionen Hapag-Lloyd-Aktien zugerechnet. Dies entspricht 73,86 Prozent der insgesamt 175,76 Millionen Stimmrechte des Unternehmens.

    Grund für die Meldung ist laut Hapag-Lloyd die Testamentsvollstreckung. Kühne ist am 23. August 2026 verstorben. Am 31. August wurde die FROMER Services GmbH als Willensvollstreckerin eingesetzt, um den Nachlass zu verwalten und entsprechend den testamentarischen Vorgaben beziehungsweise den gesetzlichen Bestimmungen zu teilen. Die Stimmrechte werden damit im Rahmen der Nachlassverwaltung zugerechnet. Instrumente wie Optionen oder andere Finanzinstrumente bestehen laut Mitteilung nicht.

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    Als Aktionäre mit mindestens drei Prozent der Stimmrechte nennt Hapag-Lloyd die Kühne Maritime GmbH, die CSAV Germany Container Holding GmbH sowie die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement. In der ausgewiesenen Beteiligungskette erscheint die Kühne Maritime GmbH mit einem Anteil von 29,77 Prozent. Die Meldung schafft damit vor allem Transparenz über die rechtliche Zurechnung der Beteiligungen nach dem Tod Kühnes; eine unmittelbare Veränderung der wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse wird nicht bekannt gegeben.

    Parallel richtet Hapag-Lloyd seinen Vorstand neu aus. Der Aufsichtsrat berief Anders Boenaes zum 1. Oktober 2026 zum Chief Operating Officer. Der 52-jährige Däne ist seit 2020 bei Hapag-Lloyd tätig und verantwortet bislang als Senior Managing Director Network das weltweite Liniennetz, die Containerflotte sowie die globalen operativen Abläufe. Zuvor arbeitete Boenaes über viele Jahre beim Konkurrenten Maersk. Nach Angaben des Aufsichtsrats spielte er eine zentrale Rolle beim Aufbau und bei der Umsetzung der Gemini-Kooperation zwischen Hapag-Lloyd und Maersk.

    Zugleich verlängerte das Kontrollgremium den Vertrag von Dheeraj Bhatia als Chief Terminal & Infrastructure Officer bis Ende 2029. Bhatia gehört dem Vorstand seit Januar 2024 an und ist zudem Vorstandsvorsitzender von Hanseatic Global Terminals. Unter seiner Führung bündelte Hapag-Lloyd seine Terminalbeteiligungen und baute die Plattform durch strategische Investitionen aus.

    Hapag-Lloyd betreibt 300 Containerschiffe mit einer Transportkapazität von 2,5 Millionen TEU. Zum Terminalgeschäft gehören Beteiligungen an 24 Seehafenterminals.



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    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 133,2EUR auf Tradegate (10. September 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.




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