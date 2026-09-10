BRAIN Biotech kassiert 11,5 Mio. Euro – bis zu 96,7 Mio. winken

Die Zahlung ist für BRAIN nicht nur finanziell relevant, sondern signalisiert zugleich Fortschritte im zugrunde liegenden Pharma­programm. Der Wirkstoff Deucrictibant wird von Pharvaris entwickelt. Nach den klinischen Fortschritten, insbesondere im Zusammenhang mit der CHAPTER-3-Studie, schätzt BRAIN die Aussichten auf weitere Zahlungen deutlich positiver ein.

Die BRAIN Biotech AG kann sich über einen deutlichen Mittelzufluss freuen: Das Biotechnologieunternehmen aus Zwingenberg erhält von Royalty Pharma eine Meilensteinzahlung in Höhe von 11,51 Millionen Euro. Auslöser ist das Erreichen eines wesentlichen Entwicklungsmeilensteins beim investigativen Wirkstoff Deucrictibant. Grundlage der Zahlung ist eine am 20. September 2024 geschlossene Vereinbarung zur Monetarisierung von Lizenzrechten.

Aus der Vereinbarung mit Royalty Pharma könnten künftig zusätzliche regulatorische Meilensteinzahlungen von bis zu 4,6 Millionen Euro sowie kommerzielle Zahlungen von bis zu 92,05 Millionen Euro folgen. Zusammengenommen beläuft sich das mögliche weitere Zahlungsvolumen damit auf bis zu 96,65 Millionen Euro. Darüber hinaus besteht für BRAIN die Möglichkeit, zusätzliche regulatorische Meilensteinzahlungen direkt von Pharvaris zu erhalten. Ob und wann diese Beträge tatsächlich fließen, hängt jedoch vom weiteren klinischen, regulatorischen und kommerziellen Verlauf des Programms ab.

Finanzvorstand Michael Schneiders wertet die Entwicklung als Bestätigung der Transaktion mit Royalty Pharma. Die aktuelle Zahlung und die verbesserten Perspektiven stärkten die finanzielle Position des Unternehmens. BRAIN sei dadurch in der Lage, die Entwicklung des Kerngeschäfts wie geplant zu beschleunigen.

Allerdings wirkt sich der Erfolg kurzfristig auch negativ auf den Jahresabschluss aus. Wegen der gestiegenen wirtschaftlichen Attraktivität der Vereinbarung müssen die Verbindlichkeiten gegenüber Royalty Pharma nach IFRS 9 neu bewertet werden. Daraus kann im Geschäftsjahr 2025/26 eine einmalige, nicht zahlungswirksame Belastung des Finanzergebnisses von bis zu 28 Millionen Euro entstehen. Nach Angaben des Unternehmens sollen sich diese anfänglich negativen Bewertungseffekte über die gesamte Laufzeit der Vereinbarung mindestens vollständig ausgleichen.

Im HGB-Einzelabschluss der BRAIN Biotech AG sei eine entsprechende Belastung des Finanzergebnisses hingegen nicht zu erwarten. An seiner operativen Prognose hält das Unternehmen fest: Für das laufende Geschäftsjahr wird weiterhin ein bereinigtes Konzern-EBITDA um den Break-even-Punkt erwartet.

BRAIN Biotech ist auf Spezialenzyme, mikrobielle Produktionsorganismen und biotechnologische Prozesse für die Lebensmittel- und Life-Science-Industrie spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt rund 280 Mitarbeiter und erzielte 2024/25 einen Umsatz von 49,6 Millionen Euro. Die Meilensteinzahlung verschafft dem Konzern nun zusätzlichen finanziellen Spielraum – verbunden mit der Chance auf erheblich höhere Einnahmen, aber auch mit den üblichen Risiken der pharmazeutischen Entwicklung.

Die BRAIN Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 2,98EUR auf Tradegate (10. September 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.

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