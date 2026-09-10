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    Warburg Pincus plant Delisting: PSI-Aktionäre vor wichtiger Entscheidung

    Warburg Pincus plant Delisting: PSI-Aktionäre vor wichtiger Entscheidung
    Foto: Schöning - picture alliance / Bildagentur-online

    **Warburg Pincus kündigt Delisting-Angebot für PSI Software an**

    Die PSI Software SE soll von der Börse genommen werden. Zest Bidco GmbH, eine von Investmentfonds des Finanzinvestors Warburg Pincus kontrollierte Holdinggesellschaft und bereits Mehrheitsaktionärin von PSI, hat am 8. September 2026 die Abgabe eines öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots angekündigt. Die Offerte richtet sich an sämtliche ausstehenden Aktien des Berliner Softwareherstellers, die sich nicht unmittelbar im Besitz der Bieterin befinden.

    Den Aktionären soll der gesetzliche Mindestpreis gezahlt werden. Dieser entspricht dem gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der PSI-Aktie während der vergangenen sechs Monate. Einen konkreten Betrag nannten die Mitteilungen zunächst nicht. Das Angebot soll ohne Bedingungen erfolgen und eine Annahmefrist von vier Wochen vorsehen. Die detaillierten Konditionen werden erst in der Angebotsunterlage veröffentlicht, deren Publikation noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet werden muss.

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    Parallel haben PSI und Zest Bidco eine Delisting-Vereinbarung abgeschlossen. Darin verpflichtet sich das Unternehmen, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage und seiner gesetzlichen Treuepflichten, den Widerruf der Zulassung der PSI-Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Der Antrag soll spätestens zehn Bankarbeitstage vor Ablauf der Annahmefrist gestellt werden. Zudem will PSI die Beendigung von Einbeziehungen an anderen Börsen und Handelssystemen unterstützen, sofern diese von der Gesellschaft selbst veranlasst wurden.

    Vorstand und Aufsichtsrat von PSI unterstützen das Vorhaben grundsätzlich. Sie beabsichtigen, den Aktionären die Annahme zu empfehlen, müssen die Angebotsunterlage jedoch zunächst sorgfältig prüfen und anschließend eine begründete Stellungnahme abgeben. Mit dem Delisting dürfte die Liquidität der Aktie sinken; zugleich könnten sich Preisbildung und Handelbarkeit deutlich verschlechtern. Für Anleger erhöht sich damit die Bedeutung einer individuellen Prüfung der Offerte.

    Das Delisting ist Teil einer langfristig angelegten strategischen Partnerschaft zwischen PSI, Warburg Pincus und E.ON. Grundlage ist ein Investment Agreement vom Oktober 2025. Erste Schritte waren ein freiwilliges Übernahmeangebot von Warburg Pincus, das nach behördlicher Freigabe Mitte 2026 vollzogen wurde, sowie eine Kapitalerhöhung im Juli.

    PSI beschäftigt rund 2.250 Mitarbeiter und entwickelt Software zur Steuerung und Optimierung von Energie- und Industriesystemen. Die Angebotsunterlage soll nach BaFin-Gestattung unter **offer-power.com** veröffentlicht werden. Aktionäre sollten bis dahin keine Entscheidung auf Grundlage der Ankündigungen treffen.



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    Die PSI AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 45,10EUR auf Tradegate (09. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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