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    Niedrige Gasspeicher: Nahost-Konflikt treibt Europas Gaspreise hoch

    Niedrige Gasspeicher: Nahost-Konflikt treibt Europas Gaspreise hoch
    Foto: by-studio busse yankushev - 491450841

    **Niedrige Gasspeicher und eskalierender Nahost-Konflikt erhöhen den Druck auf Deutschland**

    Die Bundesregierung sieht die deutsche Gasversorgung für den kommenden Winter trotz vergleichsweise niedriger Speicherstände als gesichert an. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche betonte bei den Haushaltsberatungen im Bundestag, die Regierung habe „für jedes Szenario“ Vorkehrungen getroffen. Die notwendigen Instrumente seien vorbereitet, der Staat könne jederzeit eingreifen. Zugleich warnte die CDU-Politikerin davor, durch staatliche Käufe selbst zum Preistreiber zu werden. Hohe Energiepreise würden die ohnehin belastete deutsche Wirtschaft zusätzlich schwächen.

    Die deutschen Gasspeicher sind derzeit zu etwas mehr als 54 Prozent gefüllt. Reiche verwies auf weitere Bezugsquellen, insbesondere Pipeline-Gas aus Norwegen sowie Flüssigerdgas, das über deutsche und europäische LNG-Terminals importiert wird. Das Bundeswirtschaftsministerium erwartet nach aktuellem Kenntnisstand keine Gasmangellage im kommenden Winter. Die Vorsorge solle zunächst Aufgabe des Marktes bleiben.

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    Staatliche Gaskäufe könnten nach Einschätzung des Ministeriums die Nachfrage erhöhen, die Preise weiter antreiben und private Einspeicherungen verdrängen. Zudem bestehe die Gefahr, dass Marktteilnehmer künftig auf ein staatliches Eingreifen bei niedrigen Speicherständen vertrauten. Dies könne die marktbasierte Wintervorsorge dauerhaft schwächen. Betreiber von Gasspeichern fordern hingegen politische Erleichterungen und Anreize, um die Einspeicherung wirtschaftlich attraktiver zu machen. Im Krisenjahr 2022 hatte der Staat angesichts ausbleibender russischer Lieferungen selbst Gas beschafft. Finanziert wurde dies über eine Umlage für Gaskunden.

    An den Märkten spitzt sich die Lage derweil zu. Der europäische Referenzpreis TTF kletterte zeitweise über 80 Euro je Megawattstunde und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende 2022. Als zentraler Preistreiber gilt die Sorge, dass LNG-Lieferungen aus der Golfregion wegen des Konflikts zwischen den USA und Iran längerfristig beeinträchtigt werden könnten. Die Straße von Hormus ist für den Transport von Öl, Gas und Düngemitteln von großer Bedeutung. Katar, ein wichtiger LNG-Produzent, hat seine Produktion angesichts der angespannten Lage weitgehend zurückgefahren.

    Experten erwarten vorerst keine Entspannung. Ein möglicherweise kälterer Winter in Asien könnte die LNG-Nachfrage dort erhöhen und den Wettbewerb mit Europa verschärfen. Die niedrigen europäischen Speicherstände verstärken diesen Druck.

    Bundeskanzler Friedrich Merz sieht dennoch keinen Anlass für kurzfristige Maßnahmen. Die Regierung beobachte die Speicherentwicklung und stehe mit den Marktakteuren in Kontakt. Die Grünen kritisieren den Kurs hingegen als unzureichend und warnen vor einer wachsenden Abhängigkeit von US-amerikanischem LNG sowie weiter steigenden Energiepreisen.



    Erdgas

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    Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,54 % und einem Kurs von 2,805USD auf Ariva Indikation (09. September 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.




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