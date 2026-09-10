Dortmund siegt – doch Karetsas-Schock überschattet den CL-Auftakt

Der 18-Jährige musste in der 23. Minute wegen akuter Kreislaufprobleme auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Karetsas hatte sich zuvor an die Brust gefasst und den linken Arm vors Gesicht gelegt. Nach Angaben des BVB war er den Umständen entsprechend stabil und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Neue Informationen zu seinem Gesundheitszustand lagen unmittelbar nach dem Spiel zunächst nicht vor.

Borussia Dortmund ist mit einem 3:2 gegen den FC Villarreal erfolgreich in die Ligaphase der Champions League gestartet. Der sportliche Erfolg vor 77.500 Zuschauern geriet jedoch zur Nebensache, nachdem der griechische Offensiv-Neuzugang Konstantinos Karetsas in der ersten Halbzeit ohne Einwirkung eines Gegenspielers zu Boden gegangen war.

„Das trübt die Stimmung schon deutlich“, sagte Sportdirektor Ole Book. Sportchef Lars Ricken sprach von Problemen, die „aus dem Nichts heraus“ aufgetreten seien. Die Dortmunder Verantwortlichen betonten, dass nun die medizinischen Untersuchungen abgewartet werden müssten. Der Vorfall ist für den Verein besonders belastend, weil mit Giannis Konstantelias bereits ein weiterer griechischer Neuzugang langfristig ausfällt. Bei ihm war nach dem Bundesliga-Auftakt ein Kreuzbandriss festgestellt worden.

Sportlich bewies die Mannschaft nach Karetsas’ Auswechslung und einer torlosen ersten Hälfte ihre Widerstandsfähigkeit. Der eingewechselte Ethan Nwaneri, der erst als Reaktion auf Konstantelias’ Verletzung verpflichtet worden war, belebte das Dortmunder Angriffsspiel. Nach dem Seitenwechsel brachte ein Eigentor von Renato Veiga den BVB in Führung. Santiago Mouriño glich für Villarreal aus, ehe Serhou Guirassy mit zwei Treffern – darunter einem verwandelten Foulelfmeter – den Sieg sicherstellte. Ein spätes Eigentor Guirassys machte die Partie noch einmal spannend, ohne Dortmunds Erfolg zu gefährden.

Der Auftakt unterstreicht zugleich die strategische Neuausrichtung des Kaders. Book hat in seinem ersten Transferfenster als Sportdirektor 17 Personalbewegungen umgesetzt. Sieben Neuzugänge kosteten rund 110 Millionen Euro, zehn Abgänge brachten etwa 40 Millionen Euro ein. Zusätzlich soll die Gehaltsstruktur um rund 20 Millionen Euro entlastet worden sein.

Der neue Kader ist kleiner, jünger und stärker auf Entwicklungspotenzial ausgerichtet. Spieler wie Karetsas, Konstantelias, Nwaneri und Innenverteidiger Joane Gadou stehen für den Versuch, sportliche Wettbewerbsfähigkeit mit künftiger Wertsteigerung zu verbinden. Der Champions-League-Sieg liefert dafür ein positives Signal. Überschattet wird dieser Fortschritt jedoch von der Ungewissheit um Karetsas – und von der Frage, ob Dortmunds ambitionierte Kaderplanung weitere Ausfälle verkraften kann.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 3,245EUR auf Tradegate (10. September 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.

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