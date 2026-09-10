HUGO BOSS kauft weiter eigene Aktien – bereits 195.115 Titel zurück

In der ersten nun gemeldeten Transaktionswoche kaufte der Metzinger Modekonzern vom 31. August bis einschließlich 4. September 69.501 Aktien zurück. Die Käufe summierten sich auf rund 2,71 Millionen Euro. Der rechnerische Durchschnittspreis lag bei etwa 38,95 Euro je Aktie. Am stärksten fiel der Rückkauf am 4. September aus, als HUGO BOSS 13.378 Aktien auf dem Handelsplatz Xetra zu einem Durchschnittspreis von 38,7647 Euro erwarb. Bereits am 2. September hatte das Unternehmen insgesamt 14.453 Aktien gekauft, verteilt auf Xetra und die Plattform CEUX.

Die HUGO BOSS AG hat den laufenden Rückkauf eigener Aktien ausgeweitet. Nach zwei am 7. und 9. September 2026 veröffentlichten Zulassungsfolgepflichtmitteilungen wurden zwischen dem 31. August und dem 8. September insgesamt 99.764 Aktien über die Börse erworben. Damit erhöhte sich das seit Beginn des Programms am 24. August aufgelaufene Volumen auf 195.115 Aktien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die zweite Meldung umfasst die Handelstage 7. und 8. September. In diesem Zeitraum kamen weitere 30.263 Aktien hinzu. Dafür wandte HUGO BOSS rund 1,17 Millionen Euro auf. Der durchschnittliche Erwerbspreis betrug rund 38,63 Euro. Am 7. September wurden 15.000 Aktien gekauft, davon 12.500 über Xetra und 2.500 über CEUX. Am Folgetag erwarb das Unternehmen weitere 15.263 Aktien. Die Transaktionen erfolgten zu Durchschnittspreisen von 38,5856 Euro auf Xetra beziehungsweise 38,5908 Euro auf CEUX.

Der Rückkauf wird ausschließlich über die Börse und durch ein von HUGO BOSS beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt. Angaben zu den Einzeltransaktionen stellt das Unternehmen auf seiner Investor-Relations-Internetseite bereit. Die Veröffentlichungen erfolgen auf Grundlage der europäischen Marktmissbrauchsverordnung sowie der dazugehörigen delegierten Verordnung. Sie dienen der gesetzlich vorgeschriebenen Transparenz über den Erwerb eigener Aktien.

Mit dem Programm kann HUGO BOSS überschüssige Liquidität an die Aktionäre zurückführen und zugleich die Zahl der ausstehenden Aktien reduzieren. Dies kann, sofern die zurückgekauften Titel eingezogen oder anderweitig nicht erneut ausgegeben werden, langfristig den Gewinn je Aktie rechnerisch erhöhen. Die Mitteilungen enthalten jedoch keine Angaben zum Gesamtumfang, zur Laufzeit oder zu einem möglichen Einzug der erworbenen Aktien. Aussagen über die künftige Intensität des Rückkaufs lassen sich daraus daher nicht ableiten. Die jüngsten Käufe lagen preislich leicht unter dem Niveau der Vorwoche.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 38,33EUR auf Tradegate (10. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

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