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    AGRANA vor 150-Millionen-Übernahme von Aromenhersteller esarom

    **AGRANA will Aromenhersteller esarom für rund 150 Millionen Euro übernehmen**

    AGRANA treibt den Ausbau seines Geschäftsbereichs Food & Beverage Solutions voran. Der österreichische Agrar- und Lebensmittelkonzern hat beschlossen, sämtliche Anteile an der esarom gmbh und der esarom holding gmbh zu erwerben. Der Kaufvertrag soll zeitnah unterzeichnet werden. Der Vollzug steht noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen und wird nach derzeitiger Planung zu Beginn des Geschäftsjahres 2027/28 erwartet.

    esarom mit Sitz in Oberrohrbach, Niederösterreich, entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Zum Portfolio gehören Aromen, Getränkegrundstoffe, Pulver, Emulsionen, funktionale Mischungen und Stabilisatoren. Das 1946 gegründete Unternehmen verfügt laut AGRANA über umfangreiches Formulierungs-Know-how, langjährige Kundenbeziehungen und eine ausgeprägte Exportorientierung. Zu den wichtigen Absatzregionen zählen Mittel- und Osteuropa, der Nahe und Mittlere Osten sowie Zentralasien.

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    Im Geschäftsjahr 2025 erzielte esarom einen Umsatz von rund 112 Millionen Euro und beschäftigte knapp 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. AGRANA bewertet das Unternehmen mit einem Enterprise Value von rund 150 Millionen Euro. Dies entspricht dem 9,0-Fachen des vereinbarten EBITDA. Der tatsächliche Kaufpreis kann sich durch marktübliche Preisanpassungen sowie erfolgsabhängige Komponenten noch verändern. Die Finanzierung sei durch die Liquidität des Konzerns und bestehende Bankenlinien gesichert.

    Strategisch will AGRANA die Kompetenzen von esarom mit dem eigenen Angebot aus Fruchtzubereitungen, Saftkonzentraten, Getränkebasen und kundenspezifischen Food-&-Beverage-Lösungen verbinden. Ziel ist ein breiteres, integriertes Angebot für Kunden sowie eine schnellere Entwicklung maßgeschneiderter Produkte. Vorstandschef Stephan Büttner bezeichnete die geplante Übernahme als weiteren Schritt zur Umsetzung des Leitgedankens „ONE AGRANA“, bei dem Kompetenzen innerhalb des Konzerns gebündelt werden sollen.

    Auch operativ ist eine engere Verzahnung vorgesehen. Die beiden esarom-Standorte in Oberrohrbach und Rückersdorf sollen gemeinsam mit dem AGRANA-Werk in Kröllendorf einen Drei-Standorte-Verbund bilden. Produktions-, Entwicklungs- und Anwendungskompetenzen könnten dadurch gebündelt und die Kundenbetreuung stärker koordiniert werden.

    Für AGRANA ist die Transaktion ein weiterer Versuch, das höherwertige Lösungsgeschäft auszubauen und die Abhängigkeit von stärker rohstoff- und preissensitiven Bereichen zu verringern. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 8.400 Menschen, betreibt 50 Produktionsstandorte und erzielt etwa 3,2 Milliarden Euro Jahresumsatz. Die kartellrechtliche Prüfung bleibt der nächste entscheidende Schritt.



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    Die Agrana Beteiligungs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 11,40EUR auf Tradegate (10. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.




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