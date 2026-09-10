Nexum rüstet sich für Wachstum: Zwei Top-Personalien vor Projektstart

Wachter soll bei Nexum eine leistungsfähige und skalierbare Finanzorganisation aufbauen und leiten. Der Manager verfügt nach Unternehmensangaben über rund 25 Jahre Erfahrung im Finanzbereich und war in mehreren Führungspositionen tätig. In seiner neuen Funktion verantwortet er die Bereiche Accounting, Controlling, Steuern und Financial Reporting. Zudem soll er Finanzprozesse, Systeme und Governance-Strukturen etablieren sowie das Management-Reporting, die Budgetplanung, Forecasts und das Performance Controlling weiterentwickeln.

Die Nexum Group AG baut ihr Management und ihre operativen Kapazitäten im Vorfeld der geplanten Umsetzung erster Wohnimmobilienprojekte aus. Der Münchner Projektentwickler beruft Mark Wachter zum Finance Director und gewinnt zudem Rainer Kunze als Technischen Projektleiter beziehungsweise Senior Project Developer. Beide Personalien gab das Unternehmen am 7. und 8. September 2026 über den Nachrichtendienst EQS bekannt.

Zum Aufgabenbereich gehören außerdem das gesetzliche und kapitalmarktorientierte Berichtswesen sowie die Koordination von Prüfungsprozessen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der projektbezogenen Cashflow-Planung. Wachter arbeitet dabei eng mit Finanzvorstand Sebastian Holl und dem übrigen Management zusammen. Nach Einschätzung des CFO soll die Personalie die Gesellschaft insbesondere bei der Vorbereitung auf weiteres Wachstum unterstützen.

Mit Rainer Kunze erweitert Nexum zugleich die technische Umsetzungskompetenz. Der Diplom-Bauingenieur der Technischen Universität München bringt den Angaben zufolge fast 30 Jahre Erfahrung im Wohnungsbau sowie in der technischen Projektentwicklung und -steuerung mit. Zuletzt war Kunze als Technical Director bei Ehret+Klein tätig. Dort verantwortete er unter anderem die Neustrukturierung der Projektentwicklung, die Projektsteuerung und die Führung eines 21-köpfigen Teams. Frühere Stationen waren die Concret Capital Real Estate GmbH & Co. KG, die BPD Immobilienentwicklung GmbH und die JK Wohnbau AG.

Kunze soll künftig die technische Vorbereitung und Umsetzung der Wohnimmobilienprojekte steuern. Nexum sieht seine Verpflichtung als nächsten Schritt auf dem Weg von der Investmentprüfung zur operativen Realisierung. Das Unternehmen will Projekte übernehmen, bei denen zentrale Planungs- und Genehmigungsrisiken bereits weitgehend geklärt sind. Finanzierung, Development und Vermarktung sollen anschließend durch Nexum beziehungsweise über Partner erfolgen.

Die Projektpipeline weist laut Unternehmensangaben ein Gesamtentwicklungsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro auf. Mehrere Vorhaben befinden sich demnach in Exklusivität und unmittelbar vor der Umsetzung. Für das vierte Quartal 2026 strebt Nexum die Beurkundung erster Projektankäufe an. Das Geschäftsmodell zielt auf Projektlaufzeiten von typischerweise 15 bis 30 Monaten, eine begrenzte Kapitalbindung und die anschließende Reinvestition frei werdender Mittel. Die Gesellschaft ist im regulierten Frankfurter Markt (General Standard) gelistet.

Die Nexum Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,50 % und einem Kurs von 90,00EUR auf Frankfurt (17. August 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar