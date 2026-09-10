Saporischschja wieder versorgt – Deutsche fahren 5,4 Prozent weniger Auto

Das von Russland besetzte Kraftwerk ist auf eine stabile externe Stromzufuhr angewiesen, um die Kühlsysteme und damit die Sicherheit der radioaktiven Materialien zu gewährleisten. Die letzte verbliebene Stromleitung war am 20. August beschädigt worden. Seitdem wurde die Anlage über Notstromgeneratoren versorgt. Nach Angaben der IAEA gingen die Dieselvorräte für die Aggregate zuletzt jedoch zur Neige. Ohne eine Reparatur der Leitung hätte ein vollständiger Stromausfall in der Nuklearanlage gedroht.

Die Stromversorgung des ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja ist nach fast drei Wochen wiederhergestellt. Während einer begrenzten Feuerpause konnte eine im Zuge der Kampfhandlungen beschädigte Leitung repariert werden, teilte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien mit. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi bezeichnete die Wiederinbetriebnahme als entscheidenden Schritt, um einen möglichen Atomunfall zu verhindern.

Das Kernkraftwerk gilt als größtes Atomkraftwerk Europas. Es geriet kurz nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine unter russische Kontrolle. Die sechs Reaktoren sind inzwischen abgeschaltet und erzeugen keinen Strom. Vor dem Krieg verfügte die Anlage noch über zehn externe Stromleitungen, die unter anderem der Versorgung der Kühlsysteme dienten. Die wiederhergestellte Verbindung reduziert damit vorerst das unmittelbare Sicherheitsrisiko, ändert jedoch nichts an der anhaltend angespannten Lage rund um den Standort.

Unterdessen zeigen neue Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA), dass die mit Autos zurückgelegten Strecken in Deutschland im vergangenen Jahr gesunken sind. Insgesamt legten die Menschen 562 Milliarden Kilometer mit Pkw zurück. Das waren rund 32 Milliarden Kilometer oder etwa 5,4 Prozent weniger als 2024, als gut 594 Milliarden Kilometer registriert wurden. Die Strecke entspricht rechnerisch etwa 1.900 Hin- und Rückreisen zwischen Erde und Sonne.

Bei allen zugelassenen Kraftfahrzeugen, darunter Lastwagen und Motorräder, nahm die Gesamtfahrleistung dagegen leicht zu. Sie stieg um 0,7 Prozent auf knapp 675 Milliarden Kilometer. Für die Statistik wertet das KBA seit dem Berichtsjahr 2023 die Differenzen der Kilometerstände zwischen den Hauptuntersuchungen aus.

Auffällig ist die Entwicklung bei reinen Elektroautos. Deren durchschnittliche Jahresfahrleistung betrug 11.312 Kilometer und lag damit deutlich über dem Wert von Benzinern, die im Schnitt 8.406 Kilometer zurücklegten. Benzinfahrzeuge kamen auf 47,4 Prozent der gesamten Pkw-Fahrleistung, Diesel auf 35,4 Prozent. Die Zahlen deuten damit zugleich auf eine wachsende Nutzung von Elektrofahrzeugen und eine rückläufige Fahrleistung konventioneller Pkw hin.

Diesel wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,58 % und einem Kurs von 1.413USD auf Ariva Indikation (09. September 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.