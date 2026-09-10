600-Millionen-Euro-Wandelanleihe setzt Deutsche-Börse-Aktie unter Druck

Der anfängliche Wandlungspreis soll mit einem Aufschlag von 30 bis 35 Prozent auf den maßgeblichen Referenzkurs der Deutsche-Börse-Aktie festgelegt werden. Anleger erhalten damit die Möglichkeit, ihre Anleihe später in Aktien des Börsenbetreibers umzutauschen. Wie viele neue Aktien im Fall einer vollständigen Wandlung ausgegeben werden könnten, hängt vom endgültigen Wandlungspreis ab. Die Deutsche Börse will den Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Konkrete Übernahme- oder Investitionspläne nannte das Unternehmen zunächst nicht.

Die Deutsche Börse zapft den Kapitalmarkt an und nimmt über die Ausgabe einer Wandelanleihe 600 Millionen Euro auf. Die Schuldverschreibungen laufen bis 2031 und werden mit einem vergleichsweise niedrigen Zinssatz von 0,5 Prozent verzinst. Die Platzierung erfolgt im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Investoren. Das Bezugsrecht bestehender Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

An der Börse kam die Nachricht zunächst nicht gut an. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gab die Aktie gegenüber dem Xetra-Schlusskurs zeitweise um 1,3 Prozent nach. Im weiteren Vormittagsverlauf weitete sich das Minus auf rund zwei Prozent aus. Damit reduzierte sich der Kursgewinn seit Jahresbeginn auf knapp 23 Prozent. Zuletzt kostete die Aktie 274,20 Euro. Das Rekordhoch aus dem Mai 2025 liegt bei 294,30 Euro.

Der Kursdruck dürfte unter anderem mit der möglichen Verwässerung für bestehende Aktionäre zusammenhängen. Zwar fließt dem Unternehmen zunächst frisches Kapital zu, bei einer späteren Wandlung steigt jedoch die Zahl der ausstehenden Aktien. Zugleich profitiert die Deutsche Börse von den günstigen Finanzierungskosten der Anleihe. Mit einem Kupon von 0,5 Prozent liegen die laufenden Zinsaufwendungen deutlich unter den Konditionen einer klassischen Unternehmensanleihe mit vergleichbarer Laufzeit.

Rückenwind kommt derweil von Analystenseite. Warburg Research hob das Kursziel für die Deutsche Börse von 312 auf 322 Euro an und bestätigte die Einstufung „Buy“. Analyst Andreas Pläsier verwies auf eine gute Entwicklung der wichtigsten Finanzkennziffern in den ersten beiden Monaten des dritten Quartals. Seine Schätzungen für den Börsenbetreiber erhöhte er um rund ein Prozent.

Die positive Einschätzung deutet darauf hin, dass Warburg Research die operative Dynamik des Konzerns trotz der anfänglichen Marktreaktion intakt sieht. Die Deutsche Börse profitiert grundsätzlich von hohen Handels-, Clearing- und Absicherungsaktivitäten. Die Wandelanleihe verschafft dem Unternehmen zusätzliche finanzielle Flexibilität, setzt kurzfristig jedoch die Aktie unter Druck. Entscheidend wird sein, wie das Kapital eingesetzt wird und ob daraus langfristig zusätzliches Wachstum entsteht.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 273,2EUR auf Tradegate (10. September 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.

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