Inditex mit Milliarden-Gewinn – warum die Aktie trotzdem fällt

In den sechs Monaten bis Ende Juli erhöhte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp acht Prozent auf 19,8 Milliarden Euro. Belastet wurde die Entwicklung durch negative Währungseffekte. Bereinigt um diese Einflüsse legten die Erlöse den Angaben zufolge um 9,2 Prozent zu. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg nominal ebenfalls um fast acht Prozent auf 3,8 Milliarden Euro.

Der spanische Modekonzern Inditex hat trotz einer weiterhin verhaltenen Konsumstimmung und zunehmender Inflationsbelastungen im ersten Geschäftshalbjahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Frühjahrs- und Sommerkollektionen der Marken Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti und Stradivarius seien bei den Kunden gut angekommen, teilte das Unternehmen mit Sitz in Arteixo mit. Konzernchef Óscar García Maceiras sprach von „exzellenten Resultaten“.

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Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Nettogewinn von rund drei Milliarden Euro. Damit übertraf Inditex das Vorjahresergebnis um nahezu sieben Prozent. Die Geschäftsentwicklung blieb jedoch leicht hinter den Erwartungen des Kapitalmarkts zurück. Analysten hatten beim Ebit im Schnitt mit mehr als 3,9 Milliarden Euro gerechnet. Die Aktie gab vorbörslich um mehr als zwei Prozent nach.

Für das zweite Geschäftshalbjahr meldete der Konzern einen weiterhin dynamischen Start. In den ersten Wochen stiegen die Umsätze im Jahresvergleich um neun Prozent. Damit knüpfte Inditex an die positive Entwicklung der ersten sechs Monate an und unterstrich die Widerstandsfähigkeit seines Geschäftsmodells. Das Unternehmen profitiert insbesondere von kurzen Produktionszyklen, einer schnellen Anpassung an Modetrends sowie der engen Verzahnung von Filialgeschäft und Onlinehandel.

Die kanadische Bank RBC bestätigte nach Veröffentlichung der Zahlen ihre Einstufung „Outperform“ und beließ das Kursziel bei 63 Euro. Analyst Richard Chamberlain hob in einer ersten Einschätzung die starke Dynamik hervor. Der Umsatz im zweiten Quartal habe leicht über seiner Prognose gelegen. Zugleich sei das Ergebnis je Aktie wegen gestiegener Kosten etwas schwächer ausgefallen als erwartet.

Trotz der kurzfristigen Enttäuschung bei einzelnen Kennzahlen bewertete RBC die jüngste Geschäftsentwicklung als „sehr beeindruckend“. Für Inditex bleibt damit entscheidend, ob der Konzern seine Wachstumsdynamik angesichts höherer Preise, schwankender Wechselkurse und einer zurückhaltenden Verbraucherstimmung im weiteren Jahresverlauf aufrechterhalten kann.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 54,80EUR auf Tradegate (10. September 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

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