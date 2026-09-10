Geflügel-Boom bis 2040: Nachfrage steigt, doch Deutschland muss importieren

Treiber dieser Entwicklung sind laut Studie der hohe Proteingehalt, die vergleichsweise günstigen Preise und die vielseitige Verwendung von Geflügelfleisch. Hinzu kommen veränderte Ernährungsgewohnheiten: Während der gesamte Fleischverbrauch in Deutschland zwischen 2010 und 2025 um rund zwölf Prozent auf 76 Kilogramm je Einwohner sank, stieg der Geflügelkonsum um 28 Prozent auf etwa 22 Kilogramm. Der Hähnchenverbrauch legte sogar um 62 Prozent zu. Besonders jüngere Verbraucher greifen häufig zu Geflügel. Nach einer Civey-Umfrage isst jeder zweite 16- bis 29-Jährige am häufigsten Geflügelfleisch.

Die Nachfrage nach Geflügelfleisch in Deutschland dürfte nach einer Studie von Roland Berger bis 2040 weiter deutlich wachsen. Die im Auftrag des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) erstellte Untersuchung prognostiziert für den Gesamtmarkt ein jährliches Plus von 2,1 bis 2,5 Prozent. Bei Hähnchenfleisch könnte das Wachstum bis zu 3,4 Prozent erreichen. Das Marktvolumen würde damit gegenüber heute um mehr als 50 Prozent steigen.

Auch aus Klimasicht bewertet Roland Berger den Trend positiv. Der Wechsel von anderen Fleischarten hin zu Geflügel könne zwischen 2010 und 2040 rund 25 Prozent der CO₂-Emissionen einsparen. Die Studie verweist zudem auf die hohe Futtereffizienz und den niedrigen Klima-Fußabdruck von Hähnchen und Pute.

Die wachsende Nachfrage trifft jedoch auf eine stagnierende heimische Erzeugung. Zwischen 2010 und 2025 stieg der Verbrauch um 28 Prozent, die deutsche Produktion dagegen nur um neun Prozent. Der Importüberschuss erhöhte sich von 55.000 auf 462.000 Tonnen. Ohne zusätzliche Kapazitäten könnte der Selbstversorgungsgrad bis 2040 von derzeit 91 auf 73 bis 77 Prozent sinken.

Die Branche signalisiert Investitionsbereitschaft: Mindestens eine Milliarde Euro soll in moderne Ställe sowie Schlacht- und Verarbeitungskapazitäten fließen. Dafür fordert der ZDG schnellere Genehmigungsverfahren, digitale Verwaltungsprozesse, eine bessere Kennzeichnung heimischer Herkunft und EU-weit vergleichbare Wettbewerbsbedingungen. Bis 2040 wären laut Studie jährlich 130 bis 180 neue Hähnchenställe erforderlich.

Parallel zeichnet sich in der Klimapolitik ein Konflikt über die Finanzierung ab. Unions-Umweltpolitiker lehnen die geplante Entnahme von 2,7 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds zur Haushaltskonsolidierung ab. Der Fonds finanziert unter anderem Förderungen für Elektroautos und klimafreundliche Heizungen. Die Kürzung könnte im Bundestag noch verändert werden.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 85,29EUR auf Ariva Indikation (10. September 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.