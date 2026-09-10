🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    AOK Nordost warnt bei Attestpflicht ab erstem Tag vor höherem Krankenstand

    Für Sie zusammengefasst
    • Attestpflicht könnte Krankenstand um zehn Prozent
    • Krankenstand in MV könnte von 7,5 auf 8,2 steigen
    • 40 Prozent der Krankentage sind Langzeiterkrankungen
    AOK Nordost warnt bei Attestpflicht ab erstem Tag vor höherem Krankenstand
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    SCHWERIN (dpa-AFX) - Die diskutierte Einführung einer Attestpflicht vom ersten Krankheitstag an könnte nach Schätzung der AOK Nordost im schlechtesten Fall den Krankenstand um rund zehn Prozent steigen lassen. Im ersten Halbjahr betrug der Krankenstand der AOK-Versicherten in Mecklenburg-Vorpommern demnach 7,5 Prozent. Sollte künftig vom ersten Krankheitstag an ein Attest vorgelegt werden müssen, könnte der Wert auf 8,2 Prozent steigen, wie die größte Krankenkasse im Nordosten mitteilte. Voraussetzung ist, dass alle Arbeitnehmer, die sich bisher bis zu drei Tage ohne Attest zu Hause kuriert haben, künftig gleich zum Arzt gehen und krankgeschrieben werden.

    Kassendaten mit Arbeitgeberdaten verglichen

    Für ihre Schätzung hat die AOK eigenen Angaben zufolge ihre Krankschreibungsstatistik mit Arbeitgeberdaten zu tatsächlichen krankheitsbedingten Fehlzeiten verglichen. Die ausgewerteten Daten stammen demnach von Arbeitgebern, die erst ab dem vierten Krankheitstag ein Attest verlangen.

    "Von den rund 100.000 ausgewerteten Fehltagen in den Betrieben entfielen rund 8.700 auf kurze krankheitsbedingte Fehlzeiten, für die kein Attest vorgelegt werden musste", berichtete die AOK Nordost. Das heißt: Auf gut neun Fehltage mit Attest kam in der Auswertung ein weiterer Fehltag ohne Attest.

    Langzeiterkrankungen nehmen zu

    Die Leiterin des betrieblichen Gesundheitsmanagements bei der AOK Nordost, Anke Jurchen, erklärte: "Um den Krankenstand zu senken, wäre es aus unserer Sicht sinnvoller, Maßnahmen gegen Langzeiterkrankungen in den Blick zu nehmen." Deren Anteil an allen Fehltagen in MV sei weiter gestiegen. Rund 40 Prozent der bei der AOK registrierten Krankentage in MV gingen inzwischen auf Langzeiterkrankungen zurück. Als langzeitkrank gilt, wer mehr als 42 Tage krankgeschrieben ist./ili/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AOK Nordost warnt bei Attestpflicht ab erstem Tag vor höherem Krankenstand Die diskutierte Einführung einer Attestpflicht vom ersten Krankheitstag an könnte nach Schätzung der AOK Nordost im schlechtesten Fall den Krankenstand um rund zehn Prozent steigen lassen. Im ersten Halbjahr betrug der Krankenstand der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     