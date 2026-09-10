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    WDH/Aktien Frankfurt Ausblick

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    Stabiler Auftakt - EZB entscheidet Tagesausgang

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreis stabilisiert den Dax zum Handelsauftakt
    • EZB-Zinsentscheid prägt den weiteren Börsentag
    • Analystenkommentare bewegen einzelne Aktien
    WDH/Aktien Frankfurt Ausblick - Stabiler Auftakt - EZB entscheidet Tagesausgang
    Foto: Arne Dedert - dpa

    (Wortausfall im dritten Absatz beseitigt.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank eines zunächst nicht mehr weiter steigenden Ölpreises könnte sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag stabilisieren. Erwartet werden zum Auftakt moderate Kursgewinne. Über den Tagesausgang dürfte voraussichtlich aber die Zinsentscheidung und die begleitenden Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Nachmittag entscheiden.

    Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein kleines Plus auf 25.607 Zähler. Am Vortag hatte ein herber Rücksetzer den Dax auf ein Tief seit Ende Juli gedrückt, belastet von dem über 100 US-Dollar gestiegenen Brent-Ölpreis. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Morgen ebenfalls stabil erwartet.

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    Von der EZB wird von Experten ganz überwiegend die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr erwartet. Damit würde sich der Leitzins auf 2,50 Prozent erhöhen. Höhere Zinsen sind tendenziell eine Belastung für die Aktienmärkte. Sie erhöhen die Finanzierungskosten von Unternehmen, verteuern Investitionen und machen Anleihen als alternatives Investment attraktiver.

    "Entscheidend wird der Ausblick der EZB sein. Die Märkte gehen aktuell von weiter steigenden Leitzinsen und zwei weiteren Zinsschritten im kommenden Jahr aus", sagte Thomas Altmann von QC Partners.

    Im vorbörslichen Aktienhandel auf Tradegate bewegten am Morgen vor allem Kommentare von Analysten die Kurse. So fielen die Papiere des Getriebeherstellers Renk um gut zwei Prozent, nachdem das Investmenthaus Exane BNP sie auf "Neutral" abgestuft hatte.

    Aktien von Rheinmetall fielen zurück nach einem negativen Kommentar von JPMorgan. Die Papiere von RWE , Porsche AG , MTU Aero Engines und DHL konnten hingegen vorbörslich von positiven Aussagen der US-Investmentbank profitieren./bek/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 345,2 auf Tradegate (10. September 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.520,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von +34,46 %/+79,28 % bedeutet.





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