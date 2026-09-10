Rheinmetall unter 1.000 Euro - JPMorgan wird skeptischer

Leute, ich muss mal wieder etwas loswerden:





Ich bin nun seit einigen Jahren bei Rheinmetall dabei und habe schon so manche Auf und Abs miterlebt. Jedes Mal das gleiche Spiel: Solange der Kurs steigt, ist es hier angenehm ruhig, man tauscht sich sachlich aus, diskutiert Zahlen und Projekte und freut sich gemeinsam über die Entwicklung. Kaum gibt es eine Phase mit roten Tagen, tauchen plötzlich Accounts aus der Versenkung auf, die man wochenlang nicht gesehen hat, und drehen die Stimmung komplett ins Negative.





Dabei wird so getan, als wäre Rheinmetall eine kleine Klitsche, die morgen vom Markt verschwindet. Wie ich schon einmal erwähnt habe: Rheinmetall ist keine Pommesbude an der Ecke. Wir reden von einem Systemhaus mit voller Pipeline, internationaler Aufstellung und einem Auftragsbestand, der nicht in Tagen oder Wochen gedacht wird, sondern in Jahren. Da hängen langfristige Programme und mehrjährige Verträge dahinter, keine Tageslaunen.





Wichtig ist doch das große Bild: Die gesamte Rüstungs und Sicherheitsindustrie hat über mehrere Jahre extrem stark zugelegt. Nicht nur Rheinmetall, auch die großen internationalen Konzerne. Weltweit werden Budgets erhöht, Strukturen aufgebaut, Lager gefüllt und Systeme modernisiert. Dass nach so einem Lauf auch mal eine Phase kommt, in der der Markt Luft holt, ist völlig normal. Kurse laufen nun einmal nicht in einer geraden Linie nach oben.





Gerade jetzt sieht man den Unterschied zwischen kurzfristigem Gezocke und echtem Investieren. Wer nur auf den Tageschart schaut, findet immer Gründe für Panik. Wer sich anschaut, welche Programme beschlossen sind, welche Investitionen die Staaten geplant haben und welche Projekte Rheinmetall bereits im Buch hat, sieht eher eine langfristige Geschichte als einen Tagestrade. Der Kurs ist von einem Allzeithoch im Bereich um die 2.000 Euro auf zeitweise grob um die 1.000 gefallen. Das ist ein heftiger Rücksetzer, keine Frage. Aber er kam nach einem extremen Anstieg und in einer Phase, in der sehr viel eingepreist war und der Markt jetzt neu sortiert, was er Rheinmetall kurzfristig noch zugesteht.





Niemand sagt, dass es in den nächsten Wochen nur nach oben geht. Es kann gut sein, dass der Kurs noch eine Weile schwankt oder seitwärts läuft. Das ändert aber nichts daran, dass die Auftragsbücher auf Jahre voll sind, dass neue Verträge dazukommen und dass die Produktionskapazitäten hochgefahren werden. Munitionswerke, Fahrzeugwerke, Luftverteidigung, Sensorik, Digitalisierung, dazu jetzt noch der Bereich Marine. Das sind alles Themen, die nicht morgen wieder verschwinden, nur weil der Kurs ein paar Wochen im Minus ist.





Was mich nervt, sind nicht unterschiedliche Meinungen. Kritik und andere Sichtweisen sind absolut in Ordnung, davon lebt eine Diskussion. Was nervt, sind die immer gleichen Muster. Wenn es hoch geht, hört man von bestimmten Leuten nichts. Wenn es runter geht, tauchen sie auf, werfen ein paar Parolen in den Raum, verunsichern die Langzeitinvestierten und verschwinden wieder bis zur nächsten roten Phase. Das hat mit Austausch auf Augenhöhe nichts zu tun.





An alle, die hier langfristig investiert sind und sich einen konstruktiven Austausch wünschen: Lasst euch von dem Lärm nicht verrückt machen. Prüft eure eigene Strategie. Wenn sich an eurer Grundidee für Rheinmetall nichts geändert hat, wenn ihr davon ausgeht, dass die Aufträge der nächsten Jahre abgearbeitet werden und der Konzern weiter wächst, dann entscheidet aus dieser Perspektive und nicht aus dem Gefühl einer schwachen Woche.





Niemand ist gezwungen, hier zu bleiben oder zu investieren. Aber wer nur auftaucht, um Panik zu schieben, wenn es mal runter geht, hilft weder sich selbst noch jemand anderem. Wir alle wissen, dass die Börse aus Zyklen besteht. Nach starken Jahren kommt Konsolidierung, nach Konsolidierung kommen neue Impulse. Wichtig ist, dass man versteht, in was man investiert ist, und ob man bereit ist, diesen Weg auch in unruhigen Phasen mitzugehen.





In diesem Sinne: Mehr Sachlichkeit, weniger Theater. Rheinmetall ist ein Systemhaus mit langfristigen Perspektiven. Wer das sieht, bleibt ruhig. Wer nur den Kick im Tageschart sucht, wird hier nie zufrieden sein.