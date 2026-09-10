AKTIE IM FOKUS
Rheinmetall unter 1.000 Euro - JPMorgan wird skeptischer
- Rheinmetall-Aktien fallen auf unter 1.000 Euro
- Zweifel an Auftragsumsetzung und Rüstungswende
- JPMorgan erwartet geringere Konzernergebnisse
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die weiter schwachen Aktien von Rheinmetall sind am Donnerstagmorgen mit Abstand aktivster Wert auf der Handelsplattform Tradegate. Mit gut 996 Euro kosten die Papiere der Düsseldorfer dort erstmals seit Juli wieder weniger als 1.000 Euro und setzen so ihre neuerliche Korrektur nach der Zwischenerholung bis Mitte August fort. 2026 liegen sie knapp 36 Prozent im Minus.
An der Börse ist man inzwischen viel kritischer, was die Umsetzung der Rekordaufträge betrifft. Zudem sorgt die Stärke der AfD für Sorgen um die Zeitenwende der Rüstungsinvestitionen seit der Ukraine-Invasion Russlands 2022. Die Rechtsaußenpartei gilt als russlandfreundlich und setzt auf Annäherung.
Die US-Großbank JPMorgan drückte Rheinmetall-Aktien nun sogar den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf. Die JPMorgan-Analysten gehen skeptisch in den Kapitalmarkttag im November. Sie befürchten einen neuen Mix bei den Umsatzzielen, mit weniger Erlösen aus für den Konzern profitableren "alten Produkten" wie Munition und bemannten Fahrzeugen.
Die "neuen Produkte" aus den Bereichen Drohnen, autonome Waffensysteme und Weltraum stammten eher aus Gemeinschaftsunternehmen. Konkret geht JPMorgan daher von geringeren Ergebnissen in der konzerneigenen Bilanz aus./ag/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 996,9 auf Tradegate (10. September 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.520,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von +34,49 %/+79,32 % bedeutet.
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Eine Sache fällt mir nämlich auf. Sobald die Kurse rot sind gibt es tatsächlich User, die trollen. Geschenkt. Man merkt dann aber auch, dass bei den Bullen die Nerven blank liegen. Und das gehört auch zur Wahrheit.
Chillt doch mal. Wenn euer Depot so gestrickt ist, dass ihr Turbulenzen aussitzen könnt, dann ist doch gut. Ich bin an Argumenten von beiden Seiten interessiert. Denn selbst Optimisten müssen ihr Investment vielleicht mal hinterfragen. Sonst braucht man ja keine Foren-Diskussion.
Leute, ich muss mal wieder etwas loswerden:
Russland setzt auf Masse, Mobilisierung und industrielle Kriegsproduktion – genau die Elemente, die Europa strukturell nicht besitzt. Hybride Angriffe sind kein Zeichen von Schwäche, sondern Teil der russischen Doktrin. Deutschland rüstet nicht ‚gegen Russland‘ oder ‚gegen China‘, sondern gegen die eigene Unterausstattung: Führungsnetze, Munition, Luftverteidigung, KRITIS, Logistik, Mobilisierung. Das sind mehrjährige NATO‑Programme – unabhängig vom Gegner.
Personell ist Russland trotz Fluchtbewegungen, fehlenden Freiwilligen und dem Rückgriff auf Söldner, Gefängnisinsassen, nordkoreanische Arbeitskräfte und nun sogar Studenten nicht kollabiert. Moskau kompensiert fehlende Qualität durch systemische Brutalität, fehlende Freiwillige durch staatliche Zwangsmechanismen und fehlende Fachkräfte durch industrielle Simplifizierung.
Europa kann sich nicht darauf verlassen, dass der Gegner schwächer wird – Europa muss endlich stärker werden.