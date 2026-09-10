BERENBERG stuft BILFINGER auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Bilfinger beim Kursziel von 92,50 Euro mit "Hold" aufgenommen. Der europaweit aufgestellte Industriedienstleister verzeichne dank strukturellen Rückenwinds überdurchschnittliche Wachstumsraten, schrieb Andreas Wolf am Mittwoch. Die für 2030 angestrebte Marge von acht bis neun Prozent beinhalte gegenüber 2025 eine weitere Steigerung um 2,5 bis 3,5 Prozentpunkte. Wolf sieht Bilfinger bis dahin zudem auf einem guten Weg zu prozentual zweistelligen Cashflow-Renditen. Um die Ziele für 2026 zu erreichen, brauche das Unternehmen aber im zweiten Halbjahr eine deutliche Margensteigerung, was im derzeitigen Geschäftsumfeld ambitioniert erscheine./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 80,60EUR auf Tradegate (10. September 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Andreas Wolf

Analysiertes Unternehmen: BILFINGER

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 92,50

Kursziel alt: 92,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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