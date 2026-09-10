SPD-Spitzenkandidat Krach hat volle Solidarität

BERLIN (dpa-AFX) - Nach Bekanntwerden von Ermittlungen gegen den Berliner SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach bekommt er Rückendeckung aus seiner Partei. "So wie Steffen Krach das gestern alles geschildert hat, haben die Genossinnen und Genossen ihm die volle Solidarität und Rückendeckung ausgesprochen", sagte Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) dem rbb. "Und das ist ganz klar, dass wir ihm hier in dieser Situation den Rücken stärken."

Krach habe gestern sowohl im geschäftsführenden Landesvorstand als auch in der Fraktion sehr ausführlich berichtet, sagte Giffey. Er habe noch einmal betont, dass die Vorwürfe haltlos seien und dies auch begründet mit Fakten. "Und wir haben keinen Anlass, an der Wahrheit seiner Aussagen zu zweifeln."