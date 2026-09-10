Kursgewinne nach jüngster Schwäche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Schwäche sind deutsche Staatsanleihen am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,21 Prozent auf 121,40 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,42 Prozent. Am Vortag hatte sie ein Mehrjahreshoch erreicht.

Über den Tagesausgang dürften voraussichtlich aber die Zinsentscheidung und die begleitenden Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) entscheiden. Von der EZB wird von Experten ganz überwiegend die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr erwartet. "Entscheidend wird der Ausblick der EZB sein. Die Märkte gehen aktuell von weiter steigenden Leitzinsen und zwei weiteren Zinsschritten im kommenden Jahr aus", sagte Thomas Altmann von QC Partners.