ALBIS Leasing: Halbjahresgewinn steigt deutlich – Prognose erhöht
Die ALBIS Leasing AG setzt ihren Wachstumskurs fort: Im ersten Halbjahr 2026 legt das Ergebnis deutlich zu – mit solider Kapitalbasis und optimistischem Ausblick.
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- ALBIS Leasing AG steigerte das Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2026 um 45 % auf 3,9 Mio. EUR (H1 2025: 2,7 Mio. EUR).
- Haupttreiber der positiven Entwicklung waren profitableres Neugeschäft, eine schlankere Kostenbasis und eine attraktive Refinanzierungsstruktur.
- Die Eigenkapitalquote lag bei 16,8 % und unterstreicht die finanzielle Stabilität des Unternehmens.
- Trotz zunehmender Unternehmensinsolvenzen in Deutschland wird die Risikolage im Leasingportfolio insgesamt als stabil eingeschätzt.
- Die Ergebnisprognose für 2026 wurde von ursprünglich 4,75–5,75 Mio. EUR auf 5,75–6,75 Mio. EUR vor Steuern angehoben.
- Die Neugeschäftsprognose bleibt unverändert bei 100,0–107,5 Mio. EUR; bei planmäßiger Geschäftsentwicklung wird für 2027 erneut eine attraktive Dividende erwartet.
Der Kurs von ALBIS Leasing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,2600EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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