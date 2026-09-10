Starlight Investments gibt den erfolgreichen Abschluss des UK BTR Fund II bekannt

Das Gesamtkapitalvolumen von 680 Millionen Pfund, das sich auf den Fonds II und damit verbundene Anlagevehikel verteilt, wird den Erwerb und die Fertigstellung von über 6.000 Wohnungen unterstützen – während Starlight seine Position unter den größten BTR-Betreibern Großbritanniens weiter festigt.

Fonds II erreichte zusammen mit dem über ergänzende Anlagevehikel eingeworbenen Kapital Kapitalzusagen in Höhe von 680 Millionen Pfund und wird den Erwerb und die Fertigstellung von mehr als 6.000 „Build-to-Rent"-Wohnungen („BTR") in ganz Großbritannien unterstützen. Der Fonds II ist teilweise investiert und umfasst drei bedeutende Mietwohnanlagen , die sich derzeit im Bau befinden, darunter zwei in Manchester und eine in Basildon.

Der erfolgreiche Abschluss von Fonds II stellt einen bedeutenden Meilenstein beim weiteren Ausbau der britischen Plattform von Starlight dar und spiegelt das Vertrauen der Investoren in die BTR-Strategie, die operative Exzellenz und die disziplinierte Umsetzung des Unternehmens wider. Der Fonds II stieß auf großes Interesse bei einer vielfältigen Gruppe globaler institutioneller Anleger aus ganz Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Kanada, darunter sowohl bestehende Kommanditisten als auch mehrere neue Investoren. Anfang dieses Jahres erhielt der Fonds zudem eine bedeutende Zusage von der National Housing Bank von Homes England, was die Übereinstimmung der Strategie mit den landesweiten Bemühungen zur Erhöhung des Angebots an dringend benötigten Mietwohnungen unterstreicht.

„Der erfolgreiche Abschluss von Fonds II spiegelt das starke Vertrauen institutioneller Anleger in die britische Wohnimmobilienstrategie von Starlight wider und die Chancen, die wir weiterhin auf diesem Markt sehen", sagte Raj Mehta, President, Global Markets, bei Starlight Investments. „Wir sind dankbar für die anhaltende Unterstützung unserer bestehenden Partner und freuen uns, neue Investoren auf der Plattform begrüßen zu dürfen. Dank des zugesagten Kapitals sind wir gut aufgestellt, um weiterhin Wohnraum in den Märkten in ganz Großbritannien bereitzustellen, in denen seit langem ein Angebotsmangel herrscht."