Bastei Luebbe: Hauptversammlung segnet attraktive Dividende ab
Starke Zustimmung, stabile Dividende, neue Wachstumsfelder: Die digitale Hauptversammlung der Bastei Lübbe AG zeigt ein Unternehmen auf klarem Erfolgskurs.
Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
- Die Hauptversammlung der Bastei Lübbe AG fand am 9. September 2026 digital statt und bestätigte die vorgelegten Beschlussvorlagen mit großer Zustimmung.
- Für das Geschäftsjahr 2025/2026 wurde eine Dividende von 0,25 Euro je Aktie beschlossen; insgesamt werden 3,3 Millionen Euro ausgeschüttet.
- Die Ausschüttungsquote beträgt 50 Prozent des ausschüttungsfähigen Ergebnisses und entspricht damit dem oberen Ende der Dividendenstrategie; die Dividendenrendite liegt bei 3,6 Prozent.
- Das Unternehmen investierte in neue Wachstumsfelder, darunter shelfie.audio, die Verlagsmarke Pfaueninsel, den Manga- und Manhwa-Verlag Papertoons sowie den US-Markteintritt von LYX.
- Bastei Lübbe verzeichnet weiterhin starkes Community-Wachstum und sieht zusätzliches Potenzial durch Community-basierte Geschäftsmodelle, Produkt- und Serviceinnovationen.
- Das Geschäftsjahr 2026/2027 startete mit weiterem Umsatzwachstum, getragen von mehreren Bestsellern; 79,62 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals waren bei der Abstimmung vertreten.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Bastei Luebbe ist am 30.09.2026.
Der Kurs von Bastei Luebbe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,2400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,58 % im
Plus.
9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,8000EUR das entspricht einem Minus von -6,08 % seit der Veröffentlichung.
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