UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Bei der anstehenden Kapitalmarktveranstaltung im US-amerikanischen St. Louis - der ersten seit dem Event in Mexico City vor drei Jahren - dürfte der Brauereikonzern demonstrieren, wie die Konsistenz seiner Megabrand-Strategie in den vergangenen Jahren nun zu einem überlegenen Gewinnwachstum beitrage, schrieb Sanjeet Aujla am Mittwoch./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 23:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 67,42EUR auf Tradegate (10. September 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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