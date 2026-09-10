Warum Spezialkompetenzen für die PORR enorm wichtig sind

In der amtlichen Baustatistik und in Branchenverbänden wie dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie wird das sogenannte Bauhauptgewerbe traditionell in zwei große Bereiche gegliedert – Hochbau und Tiefbau. Der österreichische Baukonzern PORR Group (ISIN: AT0000609607) hat seit Längerem erkannt, dass gerade der Bedarf an speziellen Leistungen und Lösungen stetig wächst und fasst diese unter dem Begriff „Spezialkompetenzen“ zusammen.

Was verbirgt sich hinter den Spezialkompetenzen der PORR?

Unter Spezialkompetenzen fasst die PORR all jene Fachbereiche zusammen, die über den klassischen Hoch- und Tiefbau hinausgehen. Es geht um technisches Spezialwissen, das nicht jedes Bauunternehmen vorhält und das oft über Jahrzehnte aufgebaut wurde.

Neben dem klassischen Hoch- und Tiefbau verfügt die PORR über zahlreiche Spezialkompetenzen, die unter anderem bei anspruchsvollen Bau- und Infrastrukturprojekten zum Einsatz kommen. Das Spektrum reicht von Fundamenten für Windkraftanlagen bis zum patentierten Feste-Fahrbahn-System Slab Track Austria für Hochgeschwindigkeitsstrecken, das unter anderem auch bei internationalen Großprojekten eingesetzt wird.

Weitere Kompetenzen besitzt der Konzern unter anderem im Flughafen-, Hochhaus-, Stahl- und Fassadenbau sowie bei der Produktion und Verarbeitung von Asphalt und Beton einschließlich Gussasphalt. Ein zunehmend wichtiger Bereich sind zudem Rechenzentren. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch Facility- und Property-Management sowie den Bau und teilweise auch den Betrieb von Gesundheitseinrichtungen. Bei Public-Private-Partnership-Projekten kann die PORR darüber hinaus verschiedene Phasen eines Projekts von der Planung und Errichtung bis zum langfristigen Betrieb miteinander verbinden. Die große Bandbreite macht deutlich, dass solche Spezialkompetenzen kein Nebenschauplatz sind, sondern einen technologisch anspruchsvollen und wichtigen Bestandteil des Geschäftsmodells bilden.

Ein Ansprechpartner für das gesamte Bauprojekt

Der praktische Nutzen für Auftraggeber liegt in der Bündelung. Statt für jedes Gewerk einen eigenen Anbieter zu beauftragen und die Schnittstellen zwischen ihnen selbst zu koordinieren, können Kunden bei der PORR alle Leistungen entlang der Bau-Wertschöpfungskette aus einer Hand beziehen – von der Planung über die Ausführung bis zum Betrieb. Das reduziert den Koordinationsaufwand, senkt das Risiko von Reibungsverlusten an den Schnittstellen und verkürzt häufig die Umsetzungszeit. Gerade bei komplexen Vorhaben wie Krankenhäusern oder Infrastrukturprojekten mit hohem Spezialisierungsgrad wird dieser Vorteil relevant, weil hier viele technische Gewerke ineinandergreifen müssen.