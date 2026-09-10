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    Krypto-Comeback?

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    Bitcoin-Kurs: dieses ETF-Signal lässt aufhorchen

    Der Bitcoin-Kurs legt innerhalb eines Monats um mehr als 20 Prozent zu. Gleichzeitig bleiben Krypto-ETFs gefragt. Diese Kombination macht das Comeback so spannend.

    Krypto-Comeback? - Bitcoin-Kurs: dieses ETF-Signal lässt aufhorchen
    Foto: Fernando Gutierrez-Juarez - dpa

    Der Kurs des Bitcoins legt zu. Wie Daten von CoinMarketCap.com zeigen, hat die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt innerhalb von vier Wochen mehr als 20 Prozent zugelegt. Während ein Bitcoin vor vier Wochen noch rund 65.000 US-Dollar kostete, waren es am Donnerstagmorgen mehr als 78.000 US-Dollar.

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    Wie CNBC berichtet, bleibt die Nachfrage nach ETFs mit Kryptowährungsbezug gleichzeitig hoch. Das Comeback lenkt somit auch die Aufmerksamkeit auf börsengehandelte Kryptoprodukte.

    Laut Daten von SoSoValue verzeichneten in den USA gelistete Bitcoin-Exchange-Traded-Funds (ETFs) allein im August Zuflüsse von 3,52 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Im Juni dieses Jahres waren es noch Abflüsse in Höhe von 4,51 Milliarden US-Dollar.

    Das ETF-Signal hinter der Rallye

    Die weiterhin hohe Nachfrage zeigt, dass Kryptowährungen auch als börsengehandelte Anlageprodukte gefragt bleiben. Wie dieser Zugang funktioniert, zeigt BlackRocks iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT): Er soll die Entwicklung des Bitcoin-Preises abbilden, ohne dass Anleger selbst Coins kaufen und verwahren müssen.

    Für Anleger treffen damit zwei Entwicklungen zusammen: Der Bitcoin-Kurs zieht kräftig an, während das Interesse an Krypto-ETFs hoch bleibt. Ob daraus eine neue Kaufwelle entsteht, lässt sich aus diesen Angaben allein noch nicht ableiten. Für die Fortsetzung der Rallye ist deshalb entscheidend, ob dem Kursanstieg auch anhaltende ETF-Zuflüsse folgen.

    Am Donnerstagvormittag steht der Bitcoin rund 1,8 Prozent im Minus. Ein Bitcoin kostet aktuell (Stand: 10:25 Uhr MESZ) laut CoinMarketCap 78.134 US-Dollar.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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