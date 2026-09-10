BERENBERG stuft Inditex auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Inditex mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Der Modekonzern und Fast Retailing, der Mutterkonzern der japanischen Bekleidungskette Uniqlo, seien zwei Branchengewinner der vergangenen Jahre mit unterschiedlichen Wachstumsmotoren und Geschäftsmodellen, schrieb Anne Critchlow am Mittwoch im Rückblick auf die Quartalszahlen der Spanier. Inditex biete eine seltene Kombination aus Wachstum, Defensivqualitäten und den höchsten Kapitalrenditen in einem zunehmend schwierigen Branchenumfeld./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 54,78EUR auf Tradegate (10. September 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Anne Critchlow

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 62,00 € , was eine Steigerung von +13,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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