ANALYSE-FLASH
Berenberg startet Bilfinger mit 'Hold' - Ziel 92,50 Euro
- Berenberg startet Bilfinger mit Hold und Kursziel
- Bilfinger profitiert von strukturellem Rückenwind
- Für 2026 ist eine starke Margensteigerung nötig
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Bilfinger beim Kursziel von 92,50 Euro mit "Hold" aufgenommen. Der europaweit aufgestellte Industriedienstleister verzeichne dank strukturellen Rückenwinds überdurchschnittliche Wachstumsraten, schrieb Andreas Wolf am Mittwoch. Die für 2030 angestrebte Marge von acht bis neun Prozent beinhalte gegenüber 2025 eine weitere Steigerung um 2,5 bis 3,5 Prozentpunkte. Wolf sieht Bilfinger bis dahin zudem auf einem guten Weg zu prozentual zweistelligen Cashflow-Renditen. Um die Ziele für 2026 zu erreichen, brauche das Unternehmen aber im zweiten Halbjahr eine deutliche Margensteigerung, was im derzeitigen Geschäftsumfeld ambitioniert erscheine./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 79,35 auf Tradegate (10. September 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 102,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von +31,02 %/+18,18 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 92,50 Euro
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Der MDAX-Konzern Bilfinger, der als Dienstleister entlang der
gesamten Wertschöpfungskette von Industrieanlagen von den
Infrastrukturprogrammen der Bundesregierung profitieren dürfte,
spürt trotz hoher Nachfrage die Folgen verschobener
Kundenprojekte. Die schwächere Auslastung drückt auf die Margen
und hat die Aktie deutlich zurückgeworfen. Zugleich bleiben
Auftragsbestand und Projektpipeline solide, der Vorstand rechnet
mit Nachholeffekten in den kommenden Monaten.
PLATOW analysiert, ob die Risiken inzwischen ausreichend eingepreist sind oder die operative Delle noch länger auf der Aktie lasten könnte:
https://www.platow.de/deutsche-aktien/bilfinger-muss-die-wachstumsdelle-schnell-ausbuegeln/