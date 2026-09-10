DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Inditex auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 60 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das durchwachsene zweite Quartal des Bekleidungsherstellers habe robuste Umsätze, aber auch den Kostendruck belegt, schrieb Adam Cochrane in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 54,78EUR auf Tradegate (10. September 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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