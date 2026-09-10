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    Starke Zahlen trotz Absturz

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    Wall Street lag daneben? Diese Drohnen-Aktie meldet den Befreiungsschlag

    AeroVironment übertrifft die Erwartungen deutlich und bestätigt den Ausblick. Nach einem Kursverlust von rund 40 Prozent fragen sich Anleger: Ist die Drohnen-Aktie jetzt bereit für die nächste Rallye?

    Für Sie zusammengefasst
    • AeroVironment übertrifft Erwartungen deutlich
    • Umsatz und Gewinn liegen klar über den Prognosen
    • Hohe Nachfrage treibt Drohnenaufträge weiter
    • Report: KI braucht Strom
    Starke Zahlen trotz Absturz - Wall Street lag daneben? Diese Drohnen-Aktie meldet den Befreiungsschlag
    Foto: Luis Santana - Tampa Bay Times/ZUMA Press Wire

    AeroVironment hat Anleger mit starken Quartalszahlen beruhigt. Der Drohnenhersteller übertraf die Erwartungen der Wall Street deutlich und bestätigte seinen Jahresausblick. Die Aktie legte nachbörslich zu.

    Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 59 Cent je Aktie bei einem Umsatz von 480,5 Millionen US-Dollar. Analysten hatten nur mit 22 Cent Gewinn je Aktie und 452 Millionen US-Dollar Umsatz gerechnet.

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    Auch der Auftragsbestand wächst weiter. Ende des Quartals lag er bei 1,5 Milliarden US-Dollar nach 1,2 Milliarden US-Dollar Ende April.

    Drohnen-Boom als Wachstumstreiber

    AeroVironment erwartet für das Geschäftsjahr 2027 weiterhin einen Umsatz von rund 2,2 Milliarden US-Dollar und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von etwa 315 Millionen US-Dollar.

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    Die Nachfrage nach Drohnen und unbemannten Waffensystemen bleibt hoch. Verteidigungsunternehmen profitieren von steigenden Militärausgaben und dem zunehmenden Einsatz moderner Drohnentechnik.

    Aktie nach Rückgang unter Druck

    Trotz der starken Zahlen blickt die Aktie auf ein schwieriges Jahr zurück. Seit Jahresbeginn verlor AeroVironment rund 40 Prozent. Anleger sorgten sich unter anderem über politische Unsicherheiten und mögliche Verzögerungen bei Verteidigungsaufträgen.

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    Zudem war die Bewertung zuvor extrem hoch. Anfang 2026 wurde die Aktie mit dem 90-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Inzwischen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 39.

    Ein wichtiger Wachstumstreiber bleibt ein Milliardenauftrag der US Space Force für BADGER-Phased-Array-Antennensysteme. Die Regierung setzt dabei zunehmend auf kostengünstige kommerzielle Lösungen.

    Für Anleger bleibt AeroVironment damit eine Wette auf den langfristigen Drohnen-Boom. Die jüngsten Zahlen liefern Rückenwind. Doch die Aktie dürfte wegen der hohen Bewertung weiterhin schwankungsanfällig bleiben.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Aerovironment Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,50 % und einem Kurs von 126,6EUR auf Tradegate (10. September 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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