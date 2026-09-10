ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 120 Euro
- Jefferies belässt VW auf Buy mit Kursziel 120 Euro
- Stimmung bei Investoren und VW so konstruktiv wie nie
- VW betont trotz positiver Stimmung große Unsicherheiten
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen (VW) mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Auf einer Branchenkonferenz von Jefferies sei die Stimmung sowohl bei den Investoren als auch bei VW so konstruktiv wie seit Jahren nicht gewesen, obwohl der Autobauer die immensen anstehenden Herausforderungen und Unsicherheiten betont habe, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 81,88 auf Tradegate (10. September 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -2,42 %/+46,38 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 120 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Der ist eloquent in seinen Formulierungen, der Herr Lies. VW fährt mit Hannover die Reste vom ikonischen VW Bus gegen die Wand, bisher nur in Teilen in die Türkei. Sehr zur Freude von Erdogan und Ford. Nicht nur Chinesen können ihre Autos auf Weltreise nach Deutschland schicken und sind dann weiter günstiger als VW. Für die erzählte Produktionsstory in neu von chinesischen Anbietern oder chinesischen VW-Entwicklungen in Deutschland braucht es eine tiefe Erkenntnisresistenz, auch eine völlige Unverfrorenheit blanken Unsinn als sozial erwünschte Story zu erzählen. Das mit Zöllen mag analog zu Stahl kommen, es wird Beiträge zu wirtschaftlichen und politischen Abgründen wie vor 100 Jahren liefern.
.es gibt genug Menschen, die nicht mal Weihnachts- oder Urlaubsgeld bekommen aber 40h Woche haben und in der Nähe des Mindestlohns. Mein Mitleid hält sich irgendwie in Grenzen!
Volkswagen muesste etwa 190.000 Mitarbeiter weniger haben um die gleiche Umsatz/Mitarbeiter Produktivitaet wie Toyota zu haben. Jetzt soll mal bitte keiner mit Fertigungstiefe anfangen, die werden dann outgesourced.