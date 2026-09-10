Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 10.09. - AT 20 stark +0,68 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.575,93 PKT und steigt um +0,25 %.
Top-Werte: Deutsche Bank +1,48 %, Commerzbank +1,48 %, Münchener Rück +1,23 %
Flop-Werte: Hochtief -2,09 %, adidas -1,83 %, SAP -0,80 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:28) bei 31.996,79 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: AUMOVIO +2,89 %, AUTO1 Group +2,52 %, Schaeffler +1,49 %
Flop-Werte: RENK Group -2,07 %, Salzgitter -1,96 %, Bilfinger -1,80 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:28) bei 3.967,44 PKT und fällt um -0,52 %.
Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +1,41 %, Draegerwerk +1,08 %, United Internet +0,94 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -2,04 %, SILTRONIC AG -1,24 %, Nemetschek -1,12 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.314,65 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: Wolters Kluwer +2,98 %, Ferrari +1,68 %, Deutsche Bank +1,48 %
Flop-Werte: adidas -1,83 %, EssilorLuxottica -1,79 %, Prosus Registered (N) -1,41 %
Der AT 20 steht bei 6.892,80 PKT und gewinnt bisher +0,68 %.
Top-Werte: STRABAG +2,40 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,85 %, Erste Group Bank +0,90 %
Flop-Werte: Lenzing -1,44 %, Wienerberger -1,28 %
Der CH 20 bewegt sich bei 13.818,14 PKT und steigt um +0,21 %.
Top-Werte: Novartis +1,46 %, Swiss Re +1,16 %, Swisscom +1,03 %
Flop-Werte: Alcon -1,63 %, CIE Financiere Richemont -0,85 %
Der SE 30 steht bei 3.271,75 PKT und gewinnt bisher +0,52 %.
Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,22 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,20 %, Nordea Bank Abp +1,12 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -0,56 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,38 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 6.860,00 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,54 %, Hellenic Telecommunications Organizations +2,36 %, Allwyn +1,36 %
Flop-Werte: Viohalco -0,70 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,55 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,26 %
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