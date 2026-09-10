ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 60 Euro
- Deutsche Bank bestätigt Bayer mit Kursziel 60 Euro
- Bayer bekräftigt Fünfjahresziele für Crop Science
- Agrarchemie-Zyklus gilt als zentrales Geschäftsrisiko
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Bayer mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Konzern habe auf einer Investorenveranstaltung für den Bereich Crop Science die Fünfjahresziele lediglich bestätigt, sich aber detaillierter zum Weg dahin geäußert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Sie sieht den Geschäftszyklus in der Agrarchemie derzeit als das eigentliche Risiko - andere Risiken hätte sich weitgehend verflüchtigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 08:02 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 48,90 auf Tradegate (10. September 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -6,35 %/+42,51 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 60 Euro
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Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
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Barclays hebt Kursziel auf 70 EUR
Die 50 EUR werden wir bestimmt in der nächsten Woche nachhaltig überwinden. Ich glaube, dass es noch genug Anleger gibt, die daran glauben, dass es am 14.September zu einem Vergleich mit den Klägern kommt und die sich zuvor noch positionieren wollen.