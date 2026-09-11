Ihre wichtigsten Termine
Heute: Spannende Zahlen von Fraport sowie US-Verbraucherdaten!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 8/26
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 8/26
07:00 Uhr, Finnland: Leistungsbilanz 7/26
08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 8/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 7/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 7/26
09:00 Uhr, Schweiz: SECO Verbrauchervertrauen 8/26
12:30 Uhr, Russland: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 8/26
14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 8/26
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/26 (vorläufig)
18:00 Uhr, Russland: Verbraucherpreise 8/26
18:00 Uhr, Russland: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 09.11.2026
Zeit Land Relev. Termin 10:30 EUR Sentix Investor Confidence 20:00 USA Loan Officer Survey
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Ein Konto für jede Marktstimmung - weltweit.
|14:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|13.09. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|14.09. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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